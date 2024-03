For en uge siden blev Mads Korsholm fyret fra jobbet som kampagnechef i Liberal Alliance.

Nu har han fået nyt arbejde - hos et andet parti.

Det skriver Altinget.

Mads Korsholm er nemlig blevet ansat i en nyoprettet stilling som kampagnechef i Dansk Folkeparti.

Stort velkommen til Mads Korsholm i @DanskDf1995. Vi glæder os til samarbejdet #dkmedier #dkpol https://t.co/MoCg4ekoxX — Morten Messerschmidt (@MrMesserschmidt) March 7, 2024

»De seneste 15 år har budt på to borgerlige stortalenter i dansk politik. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde for Alex Vanopslagh i knapt tre år. Nu får jeg lov til at arbejde for det andet,« udtaler Mads Korsholm ifølge Altinget i en pressemeddelelse, som DF har sendt.

I et opslag på det sociale medie X bekræfter partiets formand, Morten Messerschmidt, også nyheden:

»Stort velkommen til Mads Korsholm i Dansk Folkeparti. Vi glæder os til samarbejdet,« lyder det.

Det var den 29. februar, det kom frem, at Mads Korsholm nu var fortid i Liberal Alliance.

»Jeg kan bekræfte, at Mads Korsholm ikke længere er ansat i Liberal Alliance. Jeg har ikke yderligere kommentarer,« skrev sekretariatschef Andreas Bach Mortensen i den forbindelse til Berlingske.

Dagen efter kommenterede hovedpersonen selv sin fyring i et opslag på Facebook:

»Tre uger inden min barselsorlov, blev jeg præsenteret for en fyreseddel af partiets nye sekretariatschef. Jeg respekterer beslutningen, om end jeg er en smule chokeret over den,« lød det dengang.

Mads Korsholm er af mange blevet betragtet som en stjerne internt i Liberal Alliance og en af hovedårsagerne til, at Liberal Alliance har rykket sig fra et at være et lille parti, der rodede rundt omkring spærregrænsen, til at ligge over 15 procent i de seneste meningsmålinger.