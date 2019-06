Da Mette Frederiksen onsdag ringede til en lang række socialdemokrater og tilbød dem ministerposter i den socialdemokratiske regering, sad 50-årige Anette Lind og både håbede på og regnede med et opkald.

Men det kom aldrig. Og det skuffer det socialdemokratiske folketingsmedlem Anette Lind, som fik et stærkt folketingsvalg med 12.184 personlige stemmer.

»Når kommentatorer, analytiker og organisationer siger, at du bliver minister, og det kæmpestore bagland, jeg har, siger og håber og tror, at jeg bliver minister, og jeg selv ønsker det, så er det selvfølgelig træls,« siger hun til TV Midtvest.

Anette Lind havde håbet på at blive undervisningsminister.

Anette Lind er skuffet over, at hun ikke fik en ministerpost. Foto: Morten Stricker Vis mere Anette Lind er skuffet over, at hun ikke fik en ministerpost. Foto: Morten Stricker

Hun er uddannet folkeskolelærer og har beskæftiget sig med området politisk i flere år.

Men det bliver altså ikke til noget, og i stedet fik Pernille Rosenkrantz-Theil tildelt posten som undervisningsminister.

Anette Lind mener ikke, at hun blev fravalgt, fordi hun ikke er dygtig eller erfaren nok som politiker.

Hun henviser i stedet til, at det ’handler om helt andre ting’ – dog uden at komme det nærmere.

Anette Lind er dog ikke bitter.

Hun er valgt til den politiske ledelse i folketingsgruppen, hvor hun skal være gruppesekretær.

Mandag bliver hun tildelt et ordførerskab.

Hun siger nu, at hun vil kaste sig over et nyt politisk område – og håber på, at hun måske kan komme i betragtning til en ministerpost, hvis der bliver lavet rokader i løbet af valgperioden.