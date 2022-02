Der er budt op til en nervepirrende dans på højrefløjen i dansk politik.

I en ny video på Facebook udfordrer Morten Messerschmidt (DF) nu ærkerivalen Pernille Vermund (NB) til en debat om højrefløjens kronjuvel, nemlig udlændingepolitikken.

»Normalt er vi enige om udlændingepolitikken, men nu har hun lavet en aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om at få 84.000 udlændinge Kina, Indien, Singapore og Mexico til meget lave lønninger for at arbejde,« siger han i videoen.

Pernille Vermund vil sammen med de øvrige borgerlige partier – på nær DF – hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark for at løse virksomhedernes akutte mangel på arbejdskraft. Udlændingene skal dog komme fra lande uden for Mellemøsten og Nordafrika, er partierne enige om.

Morten Messerschmidt DF og Pernille Vermund Nye Borgerlige i samtale i Folketinget.

Men det får nu Morten Messerschmidt til at sætte spørgsmålstegn ved Nye Borgerliges stramme udlændingelinje.

Han mener ikke, at Danmark skal hente arbejdskraft fra fjernøsten, så længe der findes arbejdsløse danskere og EU-borgere.

»Jeg ved ikke, hvilken udlændingepolitik Pernille Vermund har i tankerne. Men det er i hvert fald en helt anden end den, jeg står for. For mig er Danmark ikke bare en aktieselskab, der skal give overskud ved at få billig fremmed arbejdskraft,« siger Messerschmidt.

»Så hvad siger du, Pernille. Er du klar?,« slutter han.

Pernille Vermund melder sig klar til en skarp duel mod Morten Messerschmidt.

»Jeg gav allerede tilsagn til Deadline i sidste uge om at debattere international arbejdskraft med Morten Messerschmidt, så det vil jeg glæde mig til,« skriver hun til B.T.



»Det undrer mig i øvrigt stadig, at DF var så tåbelige at indgå den mildest talt ringe aftale om øget arbejdsudbud med de røde og Radikale Venstre. En aftale, som ikke får tilstrækkeligt flere danskere, EU-borgere eller indvandrere i arbejde,« fortsætter hun.

De to partier har længe kæmpet om stemmerne på den værdipolitiske højrefløj, hvor Vermund og Nye Borgerlige indtil videre har trukket sejren.

I de fleste meningsmålinger har Vermunds parti længe ligget på niveau med Dansk Folkeparti, selvom Dansk Folkeparti var mere end tre gange så store som Nye Borgerlige ved det seneste valg.