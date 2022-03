Priserne på el, gas og fødevarer er på himmelflugt, og inflationen er på det højeste niveau i mere end 30 år.

Den voldsomme prisudvikling får nu flere partier på Christiansborg til at stille sig i kø for at sende skatte- og afgiftslettelser til danskerne.

»Danske familier er ramt hårdt, og derfor er der brug for handling. Lad os nu sætte os ned og give danskerne mærkbart flere penge mellem hænderne,« siger Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative.

Og pengene kunne der blive brug for. Ifølge cheføkonom Jeppe Juul fra Arbejdernes Landsbank koster priskrisen nemlig en almindelig dansk børnefamilie cirka 20.000 kroner om året.

Den konservative leder ser også de stigende benzinpriser som en konkret udfordring for mange.

»Da jeg tankede den anden dag, var prisen på næsten 16 kroner literen. Den kan blive endnu højere. Det rammer helt almindelige pendlere hårdt. Det skal vi tage alvorligt,« siger Søren Pape Poulsen.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, bakker sin blå kollega op.

»I Venstre ønsker vi, at der skal være ro og tryghed om danskernes privatøkonomi. Derfor har vi også lavet et fælles blåt beslutningsforslag, som skal i Folketingssalen, hvor vi sænker skatten, så folk kan beholde flere af deres egne penge selv,« siger han til B.T.

Benzin- og diesel-priser er steget voldsomt – blandt andet på grund af konflikten i Ukraine. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Benzin- og diesel-priser er steget voldsomt – blandt andet på grund af konflikten i Ukraine. Foto: Søren Bidstrup

»Samtidig har vi sagt, at vi er parate til at bruge 2,7 milliarder kroner på at hjælpe de mennesker, som lige nu får store energiregninger,« tilføjer V-formanden.

Begge partiledere afviser dog at lægge stemmer til endnu en hjælpepakke lig den 'varmehjælp', som regeringen med sine støttepartier og Kristendemokraterne sendte afsted i februar.

Her fik lavindkomstfamilier et kontant tilskud til de stigende regninger. Konkret kunne 320.000 husstande få udbetalt 3.750 kroner hver.

Søren Pape Poulsen opfordrer i stedet til, at man bredt i Folketinget bliver enige om en skattereform, der på kort sigt kan sænke skatten – fortrinsvis i bunden.

»Det her er ikke et ideologisk korstog. Lad os rent faktisk hjælpe danskerne og ikke bare fabrikere endnu en støtteordning, der øger de offentlige udgifter endnu mere, og som desuden ikke rigtig batter noget.«

I SF mener man dog, at direkte kompensation langt er at foretrække for generelle skattelettelser.

»Vi vil gerne sikre, at dem, som har brug for det, får en kompensation her. En mulighed kunne være at genåbne aftalen om varmekompensationen, så den kan komme flere til gode,« siger SFs finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen og fortsætter:

»Vi vil ikke give skattelettelser. Det vil blot yderligere puste til inflationen,« siger hun.

Prisen på olie og gas er steget massivt – og det forventes kun at blive værre på grund af krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland. Her ses en modtagerstation for russisk gas i Tyskland. Foto: Stefan Sauer Vis mere Prisen på olie og gas er steget massivt – og det forventes kun at blive værre på grund af krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland. Her ses en modtagerstation for russisk gas i Tyskland. Foto: Stefan Sauer

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, vil forhindre, at staten tjener penge på de stigende energipriser og sende de penge tilbage til borgerne – gerne i form af en ny varmecheck.

»Danskernes el- og varmeregninger skal gøres mindre ved at reducere afgifterne. Derudover skal danskerne have en check tilbage, som er socialt afbalanceret,« siger Messerschmidt.

Men nogle af danskerne har jo fået en check allerede?

»Ja, men det var et latterligt lille beløb. Danskerne fik cirka en milliard tilbage, hvor staten har tjent cirka fem milliarder på prisstigningerne,« siger han.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra den socialdemokratiske finansminister, Nicolai Wammen, og politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen, men det har ikke været muligt at få en kommentar.