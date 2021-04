Oppositionspartier synes, at udviklingen i antal indlagte med corona giver plads til at åbne tidligere.

Hele eller dele af den plan for en genåbning, der er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, bør rykkes en uge frem, mener Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Tirsdag kan dele af landet på ny åbne op som følge af aftalen.

Aftalen blev indgået af partierne på baggrund af udregninger fra Statens Serum Institut (SSI), der viste, hvor meget de forskellige elementer kunne ventes at påvirke smittespredningen.

Men udviklingen i antallet af indlagte med corona siden da bør ifølge De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, betyde, at man fra politisk hold skal fremrykke planen for, hvad der kan genåbne.

- Der skulle ifølge SSI være 870 indlagte midt i april. Lige nu har vi 220. Hvis det ikke giver anledning til at rykke frem, så er det svært at finde mening med den aftale, som vi har lavet, siger han.

Aftalen blev indgået 22. marts. Allerede 9. marts skrev Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum, på Twitter, at Danmark ikke havde "kurs mod 870" indlagte.

Hvis ikke hele planen kan rykkes en uge frem, mener Søren Pape Poulsen, at det bør undersøges, om elementer i planen kan udmøntes tidligere end ellers.

- Man kunne også slå ude- og indeservering sammen og rykke den del frem til 13. april, siger han.

I aftalen, der kaldes en rammeaftale, står der, at udendørsservering med "som udgangspunkt" kan åbne den 21. april forudsat at gæsterne med et coronapas kan dokumentere, at de ikke er sandsynlige smittebærere. Indendørsservering er i aftalen sat til at åbne 6. maj.

Til DR fortæller både Jakob Ellemann-Jensen, der er formand for Venstre, og Kristian Thuelsen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti, at også de håber på en fremrykning af genåbningen.

- Hvis det stod til mig, så skulle vi ikke vente en uge med at åbne forretninger i de små storcentre, og vi skulle se på, hvordan vi ville kunne åben forretningerne i de større storcentre, siger Jakob Ellemann-Jensen til DR.

I aftalen om en genåbning er der skrevet ind, at der for hvert trin i genåbningen - det vil sige hver 14. dag - skal gøres status over myndighedernes beregninger og den faktiske udvikling.

Det skal give partierne bag aftalen grundlag for at vurdere, om der skal åbnes i et andet og eventuelt hurtigere tempo end oprindeligt aftalt.

- De politiske drøftelser betyder, at planen kan blive fremrykket og forskudt, står der i aftalen.

