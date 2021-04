V, DF og Nye Borgerlige støtter K-forslag om vaccinerede turister til Danmark. De Radikale vil også se på det.

Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige mener, at udenlandske turister skal kunne komme til Danmark, hvis de er blevet vaccineret.

Forslaget kommer fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Han synes ikke, at det giver mening, at vaccinerede borgere skal holdes ude af landet, når de ikke længere udgør en smitterisiko.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, mener, at forslaget godt kan føres ud i livet på en sundhedsforsvarlig måde.

Han understreger, at det skal kunne dokumenteres, at rejsende er vaccineret.

- Der er et fælles europæisk coronapas under udarbejdelse, men indtil det er på plads, må man stille krav om anden valid dokumentation, som kan godtgøre, at man er vaccineret eller har en negativ test, siger han.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, vil høre myndighedernes vurdering.

- I begyndelsen mente man, at der kunne være en smitterisiko, selv om man var vaccineret, men den er blevet mindre og mindre med tiden, og man er blevet klogere.

- Så derfor mener jeg, at vi skal have myndighedernes anvisning, så man kan sikre, at vi ikke får mere smitte til landet, siger hun.

Radikale Venstres politiske ordfører, Andreas Steenberg, synes, at det lyder "fornuftigt og meget tilforladeligt".

- Umiddelbart vurderer jeg ikke, at det her udgør en stor sundhedsrisiko, fordi folk jo netop er blevet vaccineret.

- Man må tage det forbehold, at der kan være lande i verden, hvor vi ikke stoler på deres systemer, eller hvor der ikke findes beviser for, at man er vaccineret.

Han stoler dog på systemerne i vores nabolande, hvor mange turister kommer til Danmark fra.

/ritzau/