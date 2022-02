Forklaringerne i den omtalte 100.000 kroner-sag er mange, men også utilstrækkelige og utroværdige. De borgerlige partier er rasende og kræver en ny redegørelse.

Det skriver Frihedsbrevet på baggrund af det krisemøde, de blå partier i Aalborg Kommune havde mandag aften.

Her var Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stimlet sammen og blev enige om, at de samlet forlanger en redegørelse om sagen fra fungerende borgmester Helle Frederiksen (S).

»Det forekommer som om, at hver gang vi stiller et nyt spørgsmål, så får vi en ny forklaring, indtil den bliver pillet fra hinanden,« fortæller en frustreret Vibeke Gamst (K) til Frihedsbrevet.

Fungerende borgmester i Aalborg Kommune Helle Frederiksen (S). Foto: Bo Amstrup Vis mere Fungerende borgmester i Aalborg Kommune Helle Frederiksen (S). Foto: Bo Amstrup

Forklaringerne har da også været mange.

I 2017 overførte Aalborg Kommune 100.000 kroner til rigmanden Jesper Skovsgaards firma, 2E. Pengene skulle, ifølge den første forklaring, bruges til en brandingvideo af byen i TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Men videoen eksisterer ikke, ligesom TV 2 ikke har kendskab til at brande Aalborg gennem programmet.

Kommunaldirektør, Christian Roslev, erkendte kort efter, at videoen aldrig blev til noget, men byen havde i stedet fået eksponering. Og endelig siger Roslev nu, at han blot godkendte fakturaen på de 100.000 kroner, som en forhenværende leder stod på bag.

Dette afviser den tidligere leder dog over for Frihedsbrevet.

Tilbage står blå byrådspolitikere med utilfredsstillende forklaringer, hvorfor de nu forlanger en redegørelse fra fungerende borgmester Helle Frederiksen, idet Thomas Kastrup Larsen (S) er sygemeldt.

Partierne vil vide, hvad der sket med pengene.

»100.000, der flyver ud af skatteborgernes penge, kalder jeg frås,« har Rikke Pedersen (NB) tidligere sagt til B.T.

På det møde i 2017, hvor det blev besluttet at overføre 100.000 kroner, er der desuden ikke skrevet referat, hvilket Christian Roslev har kaldt en fejl.

Helle Frederiksen siger til B.T., at hun er åben for at svare på spørgsmål. Men:

»Jeg tror ikke, jeg har noget nyt at tilføje. Der er blevet ledt hist og her, og jeg kan ikke finde svar, som ikke er der. Men jeg er helt på linje med de borgerlige om, at det ikke er godt nok med manglende journalisering og notater fra mødet.«

Til gengæld siger Helle Frederiksen, at hun har anmodet om en ekstern juridisk vurdering.

»Den skal stille spørgsmålstegn ved redegørelsen. Hvad er der galt med den? Kan man gøre mere, hvis der er noget? Det, synes jeg, er fint at starte der.«