Torsdag kl. 11.30 sad 98 borgmestre foran tv'et og ventede i spænding på, hvor meget deres kommune skulle betale eller modtage i det nye udligningssystem.

Men borgmestrene fik ikke noget svar, da regeringen fremlagde sit længe ventede udspil til en udligningsreform.

Regeringen valgte nemlig at tilbageholde de konkrete tal for, hvor meget de enkelte kommuner bliver ramt af det nye udligningsystem.

Det eneste, som tilhørerne kunne få vished om, var, at kommuner i Region Hovedstaden og flere østjyske kommuner skal betale væsentligt mere til resten af kommunerne.

V-profil: 'Absurd'

Først i morgen kan offentligheden få kendskab til de tal, som allerede ligger i regeringskontorerne.

Det fik straks de borgerlige partier til tasterne med en skarp kritik.

'Det er absurd, hvis S-regeringen ikke åbent fremlægger tallene, hvor man kan se konsekvenserne for den enkelte kommune. Og så kan diskussionen om indhold jo ikke ske, før der er gennemsigtighed om indholdet,' skriver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, på Twitter.

Samme kritik lyder fra flere partifæller, som leder efter det saglige argument for, at tallene skal hemmeligholdes et døgn.



'Socialdemokratiet fremlægger da ikke en økonomisk udligningsplan for kommunerne uden at fremlægge økonomien bag. Det kan hverken Folketinget eller danske medier da acceptere,' skriver Venstres Morten Dahlin på Twitter.

Gentofte i fokus

Den konservative finansordfører, Rasmus Jarlov, skal i morgen til sættemøde i Finansministeriet, hvor partierne ifølge regeringen vil få præsenteret tallene.



Han kalder regeringens metoder for »ufine«.

»Det er respektløst over for borgmestrene, at man giver deres kommuner en rød eller grøn farve på et kort, men ikke vil fortælle dem, hvor meget de skal betale til udligningen,« siger han.

Han henviser til, at borgmesteren i Gentofte, Hans Toft (K), tirsdag blev ringet op af social- og indenrigsminister Astrid Krag, som fortalte, at Gentofte bliver ramt hårdest af alle kommunerne. Men Hans Toft kan ikke få at vide, hvor meget hans kommune skal betale.

På pressemødet torsdag sagde Astrid Krag, at »tallene skal fremlægges i den rigtige rækkefølge«, og at det er mest rigtigt, at de ikke bliver offentliggjort »før partierne mødes i morgen til sættemøde«.