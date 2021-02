Der er områder i Danmark næsten uden smitte. De skal kunne lempe restriktioner, siger flere partier.

Flere partier efterspørger, at restriktioner i de dele af landet, hvor smittetrykket er lavt, skal kunne løftes delvist. Det mener både Venstre og De Konservative.

Efter halvanden måneds hård nedlukning er smitten med covid-19 faldet betydeligt ikke mindst i Midtjylland og Sydjylland. I 14 kommuner - blandt andre Middelfart og Silkeborg - er smitten under de 20 per 100.000 indbyggere, der ses som den nedre grænse.

- Det ville være hensigtsmæssigt, at vi kom i gang med en genåbning. Vi kan se, at der er voldsomt store forskelle i smittetallene.

- Der hvor vi er langt nede, synes jeg bestemt, at vi godt kan åbne lidt. Forretningerne styrtbløder og kigger ind i konkurs. Derfor er det væsentligt, at de får mulighed for at komme i gang igen, der hvor smitten er lav, siger sundhedsordfører for De Konservative Per Larsen.

Også Venstre ser gerne en geografisk differentieret genåbning, fortæller finansordfører Troels Lund Poulsen.

- Vi er i en situation, hvor der er store forskelle på, hvordan smittetallet er rundt omkring i landet. Derfor er vi nødt til at få diskuteret, hvordan man kan lave nogle regionale indsatser, hvor smittetallet er lavere.

- Der skal selvfølgelig være en lang række restriktioner, hvis man får mulighed for at lave en kontrolleret åbning. Men derfor er det vigtigt, at vi får diskuteret, hvordan planen er for at få lavet en genåbning. Ellers ender vi med at være på bagkant, siger han.

Det er regeringen, der bestemmer takten i en eventuelt genåbning.

- Vi vil presse regeringen for at få åbnet regionalt de steder, hvor der næsten ingen smitte er. Der må det kunne lade sig gøre at åbne kontrolleret. uden at smittetallet løber løbsk, siger Per Larsen.

