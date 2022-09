Lyt til artiklen

Ældreminister Astrid Krag mener, at regeringen har gjort meget for de ældre i Danmark.

Et synspunkt, som dog ikke vækker meget genklang hos Ældre Sagen, der fredag i B.T. langede hårdt ud efter regeringen.



Ifølge den magtfulde interesseorganisation har regeringen ikke leveret meget andet end »snak, snak og mere snak« i de snart tre et halvt år, den har siddet ved magten.

»Når Mette Frederiksen og Astrid Krag siger, hvad de vil gøre, er der næsten ikke grænser for, hvor godt det hele skal være. Problemet er bare, at de har det hele i munden og vi ikke ser så meget handling,« lyder det fra Mette Abildgaard, der er ældreordfører for De Konservative.

»En ting er mængden af penge, man sætter af. En anden ting er alle de ting, man kunne have ændret i ældreplejen på de tre et halvt år, der er gået, men ikke har gjort noget ved. Der er jeg også meget enig i Ældre Sagens kritik,« siger hun.

Torsdag præsenterede regeringen sit forslag til finanslov for næste år. På den har man afsat i alt 767,4 millioner kroner til ældreområdet – mere end sidste års 646,3 millioner kroner.

Statsminister Mette Frederiksen besøger Plejehjemmet Annebergcentret i Aalborg, onsdag den 24. august 2022.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Statsminister Mette Frederiksen besøger Plejehjemmet Annebergcentret i Aalborg, onsdag den 24. august 2022.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Det beløb dækker dog kun lige akkurat de stigende udgifter til ældre, lød dommen i B.T. fredag fra Ældre Sagen.

»Det virker på mig mest af alt til, at man ved at sætte en smule mere af på finansloven forsøger at sende et signal om, at nu prioriterer man de ældre en smule lige inden lukketid op til et folketingsvalg,« sagde direktør Bjarne Hastrup.

B.T. kunne i forbindelse med sidste års finanslov fortælle, hvordan den socialdemokratiske regering i flere år har afsat færre penge til ældreområdet end daværende ældreminister Thyra Frank under VLAK-regeringen i 2016-2019.

Også hos Venstre er man enig i organisationens kritik af regeringen.

Ældreordfører Jane Heitmann peger samtidig på, at netop Astrid Krag i sin tid som ældreordfører var en flittig kritiker af Thyra Franks indsats som ældreminister.



Blandt andet kritiserede hun Thyra Frank for et år blot at have ét enkelt lovforslag på programmet.



Tre år senere var Astrid Krag selv blevet ældreminister. Her viste en gennemgang, at Astrid Krag også blot havde ét enkelt lovforslag relateret til ældreområdet på programmet.

Ministerieoverdragelse i sundheds og ældreministeriet. Sophie Løhde overdrager til Thyra Frank som er ny ældreminister. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2016) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Ministerieoverdragelse i sundheds og ældreministeriet. Sophie Løhde overdrager til Thyra Frank som er ny ældreminister. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2016) Foto: Ida Marie Odgaard

»Der er så langt mellem snak og handling her, at der vel ikke er andet at sige til det, at det klinger meget hult, hvad regeringen siger – for ikke at sige direkte hyklerisk. Tallene taler for mig at se sit eget klare sprog. Det er, at regeringen ikke prioriteret ældreområdet særligt højt,« siger Jane Heitmann.



Ældreminister Astrid Krag skriver i en mail til B.T., at hun er »enig med Ældre Sagen i, at det haster med at få gennemført markante forbedringer i ældreplejen«.



»Modsat den borgerlige regering lader denne regering pengene følge med, når der kommer flere børn og ældre. Vi dækker med andre ord det demografiske træk, som Ældre Sagen også peger på vigtigheden af. Det gjorde vi allerede med forårets økonomiaftale med kommunerne. Nu lægger vi så, selv om der er tale om et stramt finanslovsudspil, op til at prioritere yderligere midler til ældreområdet,« skriver ministeren og fortsætter:



»Derfor er vi ud over at holde hånden økonomisk under velfærden i fuld sving med arbejdet med den nye Ældrelov, der skal gøre op med alt for meget bureaukrati og papirarbejde i ældreplejen,« lyder det videre i mailen fra Astrid Krag.