Frem til påske kunne danskerne dagligt tænde for fjernsynet og se Mette Frederiksen, Søren Brostrøm og Kåre Mølbak fortælle om senest nyt i kampen mod corona.

Men efter påske er Mette Frederiksen og resten af corona-frontlinjen pludselig blevet mere tavse. De daglige pressemøder er skåret væk, og udmeldingerne fra regeringen og myndighederne stikker i alle retninger, lyder kritikken fra de borgerlige partier.

Både Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative angriber nu regeringen for at forvirre danskerne og for at være alt for tavse i genåbningsfasen.

»Mange har lagt mærke til, at regeringen pludselig ikke længere har travlt med at holde pressemøder. Det er tydeligt, at Mette Frederiksen og S-regeringen ikke har nogen plan for Danmark, og at de er ved at miste grebet om situation,« siger Venstres politiske ordfører Sophie Løhde.

Sophie Løhde fra Venstre

Hun henviser bl.a. til de forvirrende udmeldinger om åbningen af de zoologiske haver sidste uge, ligesom Ikea i mandags fik skæld ud af erhvervsministeren for at genåbne, selv om varehuset lever op til alle retningslinjer.

»Det er dybt bekymrende, at en regering, som sidder på hele embedsapparatet og har adgang til de fremmeste eksperter, ikke kommer med klare meldinger, som giver danskerne klarhed og tryghed,« siger Sophie Løhde.

Også De Konservatives efterlyser klare svar til danskerne fra regeringen.

»Der er sket et tydeligt skifte i kommunikation. Fra at vi fik daglige opdateringer før påske, er det nu svært at få klare svar. De seneste udmeldinger stikker i så mange retninger, at det er svært for danskerne finde hoved og hale i det,« siger politisk ordfører Mette Abildgaard (K).

Mette Abildgaard, medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

Efter Danmark tog hul på genåbningen har mange nye spørgsmål meldt sig. Kan man holde en stor fest til sommer? Og hvor meget kan butikker, zoologiske haver og varehuse begynde at åbne igen?

Mette Frederiksen drøfter i disse dage næste genåbningsfase med de andre partiledere. Desuden skal der gå ca. fire uger fra den første genåbningsfase til den næste, fordi der er en forsinkelse, fra man bliver smittet, til man viser symptomer på corona.

Derfor vil Mette Frederiksen først melde noget ud »kort tid« før den 10. Maj.

Kan man holde sølvbryllup?

Men hos Dansk Folkeparti mener gruppeformand Peter Skaarup, at statsministeren må på banen før.

»Hvis regeringen allerede nu ved, at man ikke kan holde sølvbryllup eller en stor studenterfest til sommer, så må statsministeren melde det ud nu,« siger han.

De borgerlige partier er desuden utilfredse med, at regeringen sidder på oplysningerne om den aktuelle coronasituation, herunder smittetrykket.

En opgørelse fra Statsministeriet viser dog, at regeringen har holdt 211 møder med de øvrige partier fra 11. marts til 24. april.

Politisk ordfører Jesper Petersen

Derfor giver Jesper Petersen, politisk ordfører hos Socialdemokratiet, ikke meget for det borgerlige angreb.

»Der bliver holdt et hav af møder med partierne, og de er blevet inddraget i forhandlingerne om den næste genåbning. Så det lyder hult, at de nu angriber regeringen for at være lukket,« siger han og uddyber:

»Måske spiller alt ikke fra dag ét i den gradvise genåbning. Men man finder ud af det. Jeg synes, at man politisk bør bakke op om den opgave, som mange ansatte (pædagoger, lærere og politi, red.) har lige nu.«

Rigspolitiet, som har stået for de daglige pressebriefinger før påsken, forsikrer desuden, at briefingerne ikke er droppet.

»I ugen op til påske neddroslede vi kadencen, og her efter påske har vi besluttet at indkalde til dem ad hoc, når vi mener, at der er behov. Det har vi gjort nogle gange,« siger Rigspolitiets kommunikationsdirektør Anders Frandsen.