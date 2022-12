Lyt til artiklen

Venstres formand har turneret med en påstand om, hvorfor det er en god idé for Venstre at gå i regering med Socialdemokratiet.

Nemlig, at han kunne få mere blå politik igennem med Mette Frederiksen, end han ville kunne med et blåt flertal.

Søndag aften sagde han i et interview med TV 2:

»Det her er nogle skattelettelser, som jeg kun turde drømme om på den blå side af hegnet.«

Men den påstand skyder samtlige blå partier ned over for B.T.

»Det er i hvert fald ikke os, der står i vejen. Vi har aldrig været imod skattelettelser,« skriver Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Heller ikke Inger Støjberg, partiformand for Danmarksdemokraterne, ville umiddelbart have knust Ellemanns drømme om skattelettelser.

»Jeg vil sige det sådan, vi gik til valg på først og fremmest at sænke skatten i bunden. Det er vores hovedprioritet. Men så sagde vi også, at hvis muligheden bliver der for at finansiere, at man kan hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat, så ville vi gerne se på det.«

Det siger Inger Støjberg i et interview med B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Regeringen lægger op til at lette skatten med fire milliarder i bunden ved at øge det såkaldte beskæftigelsesfradrag.

Derudover vil den nye regering halvere topskattesatsen med 7,5 procentpoint for indkomster op til 750.000 kroner.

Og så vil regeringen indføre en »top-topskat«, et ekstra topskattelag på indkomster over 2,5 millioner om året, der vil være 5 procentpoint højere.

Hos Liberal Alliance afviser partileder Alex Vanopslagh, at Ellemann-Jensen har fået mere blå politik igennem, end han kunne med de blå partier:

»Nej, det mener jeg ikke,« siger partiformanden, der da også gennem årerne har været stærk tilhænger af skattelettelser.

Alex Vanopslagh bemærker ironisk, at der dog er én ting, han ikke ville gå med til:

»Men jeg vil da gerne give Jakob Ellemann ret i, at han får jo nogle ting igennem, han ikke ville kunne med de blå partier. Eksempelvis et mere kompliceret skattesystem og en ny top-topskat.«

Samme melding lyder fra Søren Pape, partiformand for De Konservative, der gik til valg på at sænke topskatten.

»Socialdemokratiet gik til valg på skattelettelser for fire milliarder. Der kommer nu skattelettelser for fem milliarder. Så prisen på grisen, som Venstre har talt om, ja, det ser ud til at blive en billig gris,« sagde Søren Pape til B.T. kort efter regeringsdannelsen.

De Konservative har da også meldt ud, at de er klar til at støtte skattereformen.

Det er altså hverken hos Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne, LA eller De Konservative, Jakob Ellemann-Jensen ville have fået knust sine »drømme« om skattelettelser.

Og Jakob Ellemann-Jensens forklaring vækker umiddelbart heller ikke genklang hos Morten Messerschmidt, formand for DF.

»Det forstår jeg ingenting af,« lyder det fra Morten Messerschmidt.

Han påpeger, at DF sammen med Venstre og De Konservative har været med til at gennemføre større skattelettelser, end der nu lægges op til.

»Som jeg forstår det, vil regeringen lette skatten for fem milliarder. Tilbage i 2003 lavede vi skattelettelser for det dobbelte. Så bortset fra, at blå blok ikke har flertal, kan jeg ikke genkende Ellemanns billede,« skriver Messerschmidt til B.T.

B.T. har anmodet Venstre om et interview. I stedet har partiet sendt et skriftligt svar fra den nye politiske ordfører, Morten Dahlin (V).

Her fastholder han Ellemanns forklaring:

»Hårdtarbejdende danskere kan endelig se frem til at kunne beholde lidt flere af deres egne penge. Dermed har Venstre opnået noget, jeg ikke tror, vi ville kunne med en ren blå regering.«