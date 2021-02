Onsdag bliver sløret løftet for den næste genåbning af Danmark.

Men det bliver en genåbning, som de blå partier ikke får lov at få indflydelse på. Justitsminister Nick Hækkerup har tirsdag aften klokken 22 smidt de blå partier ud af forhandlingerne, fordi de ikke købte ind på regeringens linje.

»Vi har siddet i timevis og hørt på en teknisk gennemgang og efterfølgende stillet en masse spørgsmål til eksperterne, der deltog i mødet. Og da vi så efter mange timer kom til forhandlingerne, blev alle de blå partier bedt om at forlade forhandlingerne, fordi vi pressede på for en større åbning, end regeringen lagde op til,« siger sundhedsordfører i Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, til B.T.

Tirsdag eftermiddag var partierne indkaldt til 'forhandlinger' om genåbningen af samfundet. På forhånd havde en ekspertgruppe afleveret en række anbefalinger til, hvad der kan genåbnes forsvarligt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke til aftenens pressemøde.

Og det var på den baggrund, at sundhedsminister Magnus Heunicke mandag aften gik på live-tv og sagde, at butikker under 5000 m² samt udendørs fritidsaktiviteter kunne genåbnes over hele landet, mens afgangseleverne i folkeskolen og efterskolerne kunne komme delvist tilbage i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm.

Heunicke kunne dog ikke være helt konkret på planen, fordi genåbningen først skulle forhandles med de øvrige partier.

Under 'forhandlingerne', som startede tirsdag ved 16-tiden, holdt regeringen først et meget langt oplæg, og efterfølgende kunne partierne stille spørgsmål til eksperterne. Mødet var oprindeligt rammesat til klokken 17, men er trukket langt ud på aftenen.

»Vi foreslog blandt andet, at man kunne åbne for flere skoleelever i de kommuner, som havde lav smitte. F.eks. på Lolland-Falster og Sydsjælland. Men det ville regeringen slet ikke diskutere. Og så fik vi besked på at forlade forhandlingerne,« siger Liselott Blixt.

Jakob Ellemann-Jensen (V)

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre fortsatte forhandlingerne tirsdag sen aften.

I løbet af tirsdagen har de borgerlige partier angrebet regeringen for at være ikke at ville åbne nok. Eksempelvis vil Venstre åbne for flere elever i folkeskolen samt efterskoler over hele landet, ligesom liberale erhverv som frisører også bør kunne åbne i marts.

Nogenlunde de samme budskab har lydt fra De Konservative og Dansk Folkeparti, mens Radikale Venstre bl.a. har været optaget af en genåbning af højskolerne.

Men nogen reel forhandling med de blå partier om, hvad der skal åbne i næste uge, blev det ikke til.

'Ingen aftale med os om genåbning. Regeringens udspil ser ikke ud til at ændres. Vi ønsker efter- og højskoler åbne, da der kan laves boble. Unødvendigt mange butikker lukkes på grund af kvadratmeter-grænse. Kommuner med lav smitte bør få børn tilbage i skolerne,' skriver Konservatives formand Søren Pape Poulsen på Twitter.

Konservative Folkepartis Søren Pape Poulsen

Efter talrige historier om mistrivsel blandt børn og unge har presset for at sende flere elever tilbage i skolen været massivt.

Derfor var det også de borgerlige partiers hovedkrav som minimum at sende afgangseleverne tilbage i skolen i hele landet – med undtagelse af kommuner med meget høj smitte – frem for at begrænse det til Nordjylland, Vestjylland og Bornholm.

Men partiernes ønske fik en kold skulder af regeringen, ligesom Statens Serum Institut (SSI) tirsdag har advaret mod en større skoleåbning nu og her.

»Det vil føre til så meget aktivitet i samfundet, at vi vil se stigende smittetal, der kan nå ud over, hvad vores sundhedsvæsen kan klare,« sagde Tyra Grove Krause, afdelingschef hos SSI, til DR.