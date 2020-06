Kom ind i kampen og udbetalt alle de indefrosne feriepenge til danskerne.

Sådan lyder meldingen fra flere borgerlige partier, efter regeringen ifølge B.T.s oplysninger vil udbetale to uger af danskernes indefrosne feriepenge.

Det svarer til cirka 40 procent af de feriepenge, som danskerne har optjent.

»Jeg er skuffet over udspillet. Vi går stadigvæk efter at få alle feriepengene udbetalt med det samme. Det er en rigtig god idé at få alle pengene ud,« siger Mona Juul, finansordfører for De Konservative.

Konservative Folkepartis Mona Juul

En udfordring ved at udbetale feriepengene er, at folk, der modtager overførelsesindkomst eller boligstøtte, kan blive modregnet i deres ydelse, hvis der pludselig dumper en feriecheck ind ad døren.

Derfor vil De Konservative kræve, at man suspenderer reglen om modregning, så ingen bliver ramt økonomisk af feriepengene.

Også hos Dansk Folkeparti er man langt fra tilfreds med regeringens udspil.

»Vi skal gå hele vejen og give danskerne alle deres feriepenge. Det er ikke noget, vi bare siger, fordi det er populært. Men fordi det rent faktisk giver mening,« siger René Christensen, finansordfører i Dansk Folkeparti.

Han henviser til 2009 - efter finanskrisen - hvor danskere kunne få udbetalt deres SP-opsparing for at sparke gang i forbruget. Her valgte 60 procent rent faktisk at bruge pengene i stedet for at spare dem op.

»Det vigtigste er, at vi ikke udbetaler en masse milliarder, som bare ryger ind på danskernes opsparing. Men når vi kigger på SP-pengene fra 2009, føler vi os trygge ved, at rigtig mange danskere rent faktisk vil bruge feriepengene,« siger René Christensen.

Heller ikke hos Nye Borgerlige, der længe har arbejdet for at få de indefrosne feriepenge udbetalt, er man tilfreds med udspillet.

»Vi er sådan set glade for, at man er ved at vågne op og har bragt feriepengene i spil. Men vi er ikke tilfredse med det oplæg, der ligger,« siger Lars Boje Mathiesen, finansordfører for Nye Borgerlige:

»Vi betragter det her som et forhandlingsoplæg. Man skal jo også kunne give noget, når man lægger op til forhandlinger, og vi regner med, at der kommer reelle forhandlinger om det her nu. Vores indstilling er stadigvæk, at alle pengene skal udbetales nu, og at det skal være en skattefri udbetaling.«

Før forhandlingerne, som løber af stablen i Finansministeriet kl. 16, er opbakningen til at udbetale de indefrosne feriepenge stor.

Hos De Radikale støtter man dog regeringens udspil om kun at udbetale to uger af de indefrosne feriepenge i første omgang.

»Det er fornuftigt at dele det op, så man først udbetaler den her del (to uger, red.), og det er faktisk ret mange penge. Så har man noget tilbage at skyde med, såfremt der pludselig skulle komme nedgang i 2021,« siger De Radikales finansordfører, Sofie Carsten Nielsen.

En andet forslag, som er på bordet, er at give en check på op til 10.000 kr. til de laveste indkomstgrupper.

Sofie Carsten Nielsen tror dog ikke, at både feriepengene og gavechecken kommer i spil på samme tid.

»Jeg har svært ved at se det for mig. Feriepengene er helt oplagt at tage fat i. Og så skal vi kombinere det med noget, der kan skabe nye job på den anden side af krisen,« siger hun.

Også både Enhedslisten og SF har over for Ritzau givet udtryk for, at de bakker op om regeringens udspil - og altså er klar til at udbetale to uger af de indefrosne feriepenge til efteråret.