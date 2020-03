Borgerlige partier mener, at Venstre svigter i udlændingepolitikken. Men V diskuterer "gerne stramninger".

Flere partier i blå blok mener, at Venstre svigter i forhold til at føre an i udlændingepolitikken. Og således svigter partiet på det område, der binder det borgerlige samarbejde sammen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Kritikken kommer fra blandt andre De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Han mener nemlig at kunne se en ny retning i den tidligere regeringspartners politik på området.

- Det giver selvfølgelig en stor bekymring for, at nu, hvor vi ikke er i regeringen længere, så slår Venstre ind på en mere liberal kurs i udlændingepolitikken, siger Søren Pape Poulsen til avisen.

Søren Pape Poulsens bekymring bunder ifølge Jyllands-Posten i, at Venstres indfødsretsordfører, Morten Dahlin, for nylig gav et klart og prompte "nej" til et nyt forslag fra De Konservative om statsborgerskab.

Med forslaget ville De Konservative udelukke personer, der har fået en fængselsstraf - betinget eller ubetinget - fra at kunne få dansk statsborgerskab.

I dag kan man have siddet i fængsel i næsten et år og stadig blive dansk statsborger.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her er et tegn på, at Venstre er på vej i en mere liberal retning, siger Søren Pape Poulsen til Jyllands-Posten.

I Venstre har der længe ulmet en diskussion om partiets linje i udlændingespørgsmålet.

Senest skiftede partiets tidligere udlændingeordfører Marcus Knuth til De Konservative, da han oplevede, at han tilhørte "et forfulgt mindretal" i Venstre på netop udlændingepolitikken.

Ny Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, mener, at Venstres liberale del har fået overtaget i partiet under Jakob Ellemann-Jensens (V) formandskab.

Hun siger til Jyllands-Posten, at et nej til forslaget fra De Konservative "vidner om, at partiet åbenbart ligger tættere på De Radikale end på De Konservative".

I Dansk Folkeparti siger gruppeformand Peter Skaarup, at man "deler Papes bekymring".

Og i Liberal Alliance siger udlændingeordfører Henrik Dahl, at situationen ikke nødvendigvis betyder, at partierne ikke kan finde hinanden på udlændingepolitikken. Det skriver Jyllands-Posten.

Imens bløder Venstre op i selve afvisningen af forslaget.

Partiet understreger over for avisen, at der ingen slinger i valsen er i partiets linje:

- Vores ordfører var nok for kategorisk. Vi diskuterer altid gerne stramninger, siger Jakob Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.

/ritzau/