Kritikken af den forsigtige genåbning af Danmark begynder nu at hagle ned over Mette Frederiksen og resten af regeringen.

I Norge og Østrig må flere butikker, frisører og andre liberale erhverv begynde at åbne efter påske. Men i Danmark fastholder regeringen som minimum tvangslukningen til den 10. maj.

Det sker, selv om eksperternes anbefalinger til regeringen viser, at coronasmitten med stor sandsynlighed ikke vil overbelaste sygehusvæsenets kapacitet, hvis regeringen åbner erhverv som caféer og frisører under skærpede krav.

Det får flere blå partier til at kalde det »rystende« og en »klar fejl«, at Mette Frederiksen har valgt at åbne Danmark »overforsigtigt«.

»Efter vi har fået indblik i eksperternes beregninger, så er det endnu mere rystende, at regeringen har åbnet så lidt. Det ødelægger erhvervsdrivendes livsværk og rammer os voldsomt økonomisk, uden at der er en klar faglig begrundelse for det,« siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.



Søren Pape, formand for Det Konservative Folkeparti og medlem af Folketinget. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Søren Pape, formand for Det Konservative Folkeparti og medlem af Folketinget. Foto: Thomas Lekfeldt

De øvrige partier havde ikke adgang til eksperternes modeller og beregninger, da de blev orienteret om planen af Mette Frederiksen på et møde mandag eftermiddag. Først tirsdag sent på eftermiddagen blev beregningerne frigivet.

»Hvis vi havde haft den viden inden statsministerens pressemøde, havde vi presset hårdt på, for at liberale erhverv som frisører kunne åbne under skærpede krav efter påske,« siger Søren Pape.

Hos Liberal Alliance er kritikken af regeringens strategi lige så hård.

»Det er en klar fejl, at regeringen ikke har åbnet mere. For hver dag man holder dele af erhvervslivet nedlukket, går virksomheder konkurs, og lønmodtagere bliver arbejdsløse,« siger LA-formanden Alex Vanopslagh.

LA: Tillid til danskerne

Ekspertgruppens anbefalinger til regeringen forudsætter, at danskerne fortsætter med at holde afstand som i dag.

Hvis vi gør det, vil Danmark kunne åbne caféer, restauranter, frisører og fysioterapeuter under skærpede krav, uden at Danmark vil bryde den såkaldte 'grønne kurve', lyder anbefalingerne.

»Det viser bare, hvor lidt tillid Mette Frederiksen har til danskerne. At hun vælger at åbne så lidt, må jo betyde, at hun ikke tror, at danskerne kan opføre sig som voksne, ansvarlige mennesker i længere tid ad gangen,« siger Alex Vanopslagh.

Allerede tirsdag langede Lars Løkke Rasmussen (V) ud efter regeringen plan i et interview med B.T. Den ville ifølge ifølge Løkke sende Danmark ud i en 'dyb økonomisk krise'.

Et notat fra Finansministeriet viser, at det rammer dansk økonomi hårdt at holde butikker, storcentre og restauranter lukkede. Dermed har regeringen valgt den meget forsigtige strategi, selv om det stod klart, at en mere lempelig strategi som i Norge og Østrig ville redde mange tusinde arbejdspladser.

Erhvervsminister Simon Kollerup mener, at små skridt er den rigtige strategi, selv om det rammer de erhvervsdrivende.

»Vi har valgt en ansvarlig og kontrolleret genåbning af Danmark, og vi går hellere et skridt for kort end et skridt for langt. Men det er selvfølgelig hårdt for de erhvervsdrivende, som er meget pressede lige nu,« siger han.

Ministeren pointerer dog, at regeringen vil justere hjælpepakkerne, så de hårdest ramte erhverv får endnu mere hjælp den kommende tid.