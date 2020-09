Sikandar Siddique har siddet i Folketinget i lidt over et år, og nu skal han stå i spidsen for et nyt parti.

Sikandar Siddique bliver politisk leder af partiet Frie Grønne, der vil sætte klima og kampen mod racisme i centrum.

Sikandar Siddique har, siden han blev valgt til Folketinget i 2019, særligt markeret sig i debatten om antiracisme. Til Folketingets afslutningsdebat satte han fokus på raceulighed og holdt et minuts stilhed for George Floyd, en sort amerikansk mand, der døde i forbindelse med en anholdelse i USA.

Det mødte kritik fra blandt andet Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Senest vakte det opsigt, at Sikandar Siddique fik dødstrusler fra et medlem af Socialdemokratiet, der siden blev ekskluderet.

Læs mere om Sikandar Siddique her:

* Født i 1986 (33 år).

* Uddannet i kommunikation og globale studier fra Roskilde Universitet i 2013.

* Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet 2005-2009.

* Valgt til Folketinget for Alternativet ved folketingsvalget i 2019 med 2154 personlige stemmer.

* Fra marts 2020 løsgænger i Folketinget.

* Fra september 2020 politisk leder for partiet Frie Grønne.

* Sidder i Boligudvalget, Ligestillingsudvalget, Retsudvalget samt Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Kilder: ft.dk, Altinget, alternativet.dk.

/ritzau/