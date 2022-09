Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er landet en psykiatriaftale.

Det fortæller samtlige sundheds- og psykiatri-ordførere i blå blok i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen fik de en færdig aftale tilsendt klokken 23.44 søndag aften med besked om, at de kunne tilslutte sig den eller lade være.

Det har fået blå blok til at beskylde regeringen for at være magtfuldkomne. Samtidig lyder kritikken, at aftalen kun løber de næste to år frem og ikke ti år som lovet.

'Man har givet indtryk af, at man ville lave en bred og langsigtet aftale, men har kun forhandlet med sit eget parlamentariske grundlag. Dermed når regeringens magtfuldkommenhed endnu et lavpunkt, lyder det samstemmende fra de blå sundheds- og psykiatriordførere,' lyder det i pressemeddelelsen.

Selvom der lyder en kras kritik af regeringen og forhandlingerne om psykiatrien, har blå blok valgt at tilslutte sig aftalen.

'Psykiatrien er alt for vigtig til at overlade til de røde partier. Derfor vil vi gøre vores indflydelse gældende på alle spørgsmål, som er relateret til psykiatrien og dens mange brugere og ansatte, siger de blå sundheds- og psykiatriordførere,' lyder det.

I pressemeddelelsen kommer blå blok med et løfte om at indkalde til nye psykiatriforhandlinger, hvis der kommer en blå regering.

Pressemeddelelsen er underskrevet:

Martin Geertsen, Venstre

Per Larsen, Det Konservative Folkeparti

Mette Thiesen, Nye Borgerlige

Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti

Henrik Dahl, Liberal Alliance

Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne

B.T. forsøger at indhente kommentar fra regeringen.

Opdateres ...