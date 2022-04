Hop på cyklen ved de korte ture og tag offentlig transport, hvis du kan.

Det er de råd, som transportminister Trine Bramsen kommer med til danskerne for, at man kan undgå de oliepriser, der i øjeblikket er på himmelflugt. De har især taget fart siden Ruslands invasion af Ukraine.

For mens privatbilismen bliver dyrere og dyrere, har prisen på kollektiv transport været det samme siden Ruslands invasion af Ukraine.

Men netop budskabet om, at man bare kan hoppe på cyklen eller tage offentlig transport, får Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til at fare i flint på transportministeren.

»Det er en hån mod folk i provinsen. Jeg bor selv i det midtjyske, og der er kollektiv transport ikke et reelt alternativ, for der går ikke nogen busser i alle retninger og slet ikke, når jeg har brug for det,« siger Kristian Pihl Lorentzen og tilføjer.

»Sådan en bemærkning må være møntet på storbyerne. Ude i provinsen har folk bare brug for deres bil.«

Hvad mener du, man skal gøre for at komme problemet til livs?

»Folk skal have deres bil i fred. En bil er jo kendetegnet ved, at den kører dig præcis fra, hvor du er til præcis, hvor du gerne vil hen,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

Også hos De Konservatives transportordfører, Niels Flemming Hansen, har transportministerens råd klinget hult.

»Trine Bramsens forslag er en ikkeløsning. Mange danskere er afhængige af bilen til og fra arbejde. Ikke fordi de ikke ejer en cykel, men fordi de lange afstande mellem job og hjem eller på grund af den offentlige transport er så svært tilgængelig,« skriver Niels Flemming Hansen.

Niels Flemming Hansen er skuffet over, at Trine Bramsen ikke kan komme med et andet råd til de mange danskere, der hver dag bruger mange på olie for at komme til og fra job.

»Hvis ikke hun kan komme på noget bedre, kan hun følge vores forslag om at hæve beskæftigelsesfradraget, så danskerne kan få flere penge mellem hænderne,« skriver Niels Flemming Hansen.

Trine Bramsen kunne ikke stille op til et interview, men hun er kommet med skriftligt svar på kritikken.

»Som jeg klart og tydeligt har sagt, er det selvfølgelig langtfra alle, der kan cykle, tage bus eller tog. Men på de korte ture kan det være en overvejelse for nogle. Særligt i byerne. Når de, der kan bytte bilen ud, gør det, letter det presset på den brændstof, der i øjeblikket er mindre af. Det gavner derfor også dem, der ikke kan undvære bilen,« skriver Trine Bramsen.