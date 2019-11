Blå partier vil tvinge regeringen til at fortsætte afgiftsfri elbiler og venter opbakning fra støttepartier.

Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil forsøge at sikre, at elbiler ikke bliver dyrere efter 2020. Det er der ellers lagt op til.

Med et beslutningsforslag håber partierne i blå blok at pålægge regeringen at udsætte indfasningen af registreringsafgiften for elbiler med ét år. Det vil sige til og med 2021.

- Bilforhandlerne er allerede nu begyndt at kigge på de biler, de skal indkøbe fremmedrettet. Derfor er det vigtigt, at vi ikke skaber slingrekurs og usikkerhed omkring elbilerne, siger Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen.

De nuværende regler er sådan, at man i 2019 og 2020 ikke skal betale registreringsafgift, hvis elbilen koster under 400.000 kroner.

Herefter indfases afgiften trinvist, så købere af elbiler betaler fuld afgift fra 2023. Det har den socialdemokratiske regering ikke lagt op til at ændre.

Det er på trods af, at regeringens støttepartier har sagt, at de ønsker at fortsætte afgiftsfritagelsen, indtil der er fundet en langsigtet løsning.

Thomas Danielsen regner derfor med, at støttepartierne kan tilslutte sig beslutningsforslaget. Dermed kan der dannes et flertal uden om regeringen.

- Vi ved, at støttepartierne - ligesom os - ønsker at holde afgifterne i ro. Derfor kommer vi dem egentligt til undsætning, fordi de kan være med til at pålægge regeringen at gennemføre afgiftslettelser til og med 2021, hvorfra vi gerne skulle have en langsigtet løsning, siger han.

Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance foreslår, at pengene til at afgiftsfritage elbiler til under 400.000 kroner i 2021 findes i forhandlingerne om en klimahandlingsplan. De forhandlinger finder sted til foråret.

Partierne estimerer, at det vil koste mellem 320 og 370 millioner kroner at fortsætte afgiftsfritagelsen i 2021.

- Det er nogle penge, som skal finansieres i en klimahandlingsplan eller på en finanslov. Og man må sige i forhold til det engagement, vi har lagt i at få omlagt flere fossile biler til grønne biler, så er det småpenge, siger Thomas Danielsen.

Den tidligere regering nedsatte i februar Transportkommissionen. Den skal komme med anbefalinger til den grønne omstilling af personbiler.

Kommissionens arbejde skal være færdig i 2020, men den nuværende regering og støttepartierne er enige om at undersøge, om deadline kan blive rykket frem.

