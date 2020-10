Mandag aften skal Folketingets partier forhandle hjælpepakker. Oppositionen vil inddrages før accept.

Regeringen har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om hjælpepakker klokken 19.30 mandag aften.

Blå blok vil dog møde op med et samlet krav om at blive informeret tidligere om nye restriktioner samt orienteres om corona-situationen i Danmark hver 14. dag for at indgå i en aftale.

Det fortæller Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, der taler på vegne af Venstre, De Konservative, Nye Borgerligere og Liberal Alliance.

- Alle borgerlige partier er overraskede over, hvor enevældigt regeringen har handlet de sidste mange måneder.

- Så som del af aftalen vil vi have håndslag på at blive inddraget, siger næstformanden.

En enigt Folketing vedtog i foråret en række vidtrækkende love, der har give regeringen vide rammer til at handle i forhold til covid-19. Men det er ikke godt nok for Morten Messerschmidt.

- Der er forskel på, hvad regeringen har lov til, og hvad regeringen bør gøre. Jeg tror alle partier i foråret regnede med, at vi ville blive inddraget langt mere.

- Hvis regeringen bare diskuterer med sig selv, så får man ikke de bedste beslutninger. Og så er Danmark jo ikke et regeringsstyre, det er et folkestyre, siger han.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, fortæller, at partiet er indstillet på at nå en aftale og gerne hurtigt. Men kun hvis der er tale om en reel forhandling.

- Vi kommer ikke til at sige ja til enhver aftale. Vi står i en alvorligt situation, hvor tusindvis af mennesker kan miste deres job, hvis ikke vi får lavet en særlig indsats.

- Det kan ikke nytte noget, at man tror, man kan lave en hurtig aftale, hvis man ikke er villig til at give indrømmelser, siger han.

Venstre går til bordet med en lang række ønsker som blandt andet styrket smittesporing, udbetaling af de resterende feriepenge, nye hjælpepakker til berørte erhverv og tilbagebetaling af arbejdsskadeafgiften for i år.

- Det er ikke nok bare at udvide og forlænge de eksisterende hjælpepakker. Vi mener, at der skal bruges nogle flere økonomisk muskler på at hjælpe de erhverv, der er mest trængte.

- Og så skal vi have lavet en plan for, hvordan Folketinget bliver inddraget i ordentlig tid. Lige nu er det et meget kaotisk forhandlingsforløb. Og så risikerer man jo at overse ting, fordi alt skal gå så stærkt, siger Troels Lund Poulsen.

