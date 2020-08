Børn er ikke i stand til at træffe så store beslutninger, og derfor skal de ikke have ret til det.

Så simpelt kan både Dansk Folkeparti og De Konservatives holdning til regeringens udspil om juridisk kønsskifte for børn ridses op.

I udspillet lyder det, at børn og unge, der ikke kan identificere sig med det køn, de er født med, skal have mulighed for at ændre deres personnummer, så det passer med det køn, de føler sig som.

Der er ingen nedre aldersgrænse, men er børnene under 15 år, skal de have forældrenes samtykke.

Regeringens 10 initiativer For at sikre lige rettigheder og muligheder for LBGT+-personer i Danmark, kommer regeringen nu med et udspil, der indeholder 10 initiativer - heriblandt muligheden for juridisk kønsskifte. Her er alle initiativerne: Styrket beskyttelse mod forskelsbehandling og chikane på grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet. Klager skal kunne behandles af Ligebehandlingsnævnet med mulighed for godtgørelse.

Eksplicit forbud mod forskelsbehandling og chikane af trans- og interkønnede uden for arbejdsmarkedet.

Eksplicit forbud mod forskelsbehandling og chikane af trans- og interkønnede inden for arbejdsmarkedet.

Eksplicit beskyttelse af trans- og interkønnede i forhold til hadforbrydelser og hadfulde ytringer.

Det skal være lettere at ændre fornavn, så det stemmer overens med ens kønsidentitet.

Transkønnede bliver forældre i overensstemmelse med deres juridiske køn.

Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, så der ikke længere er krav om deltagelse af en sundhedsperson.

Transkønnede børn og unge skal have mulighed for ændring af juridisk køn (personnummer mv.).

Refleksionsperioden ved ændring af juridisk køn for personer over 18 år afskaffes.

Det skal være muligt at få X i passet for interkønnede og personer, der ikke fast identificerer sig som værende mand eller kvinde samt for personer under 18 år. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet (Ligestillingsministeriet)

Sådan en lov er helt ved siden af, hvis man ønsker at beskytte børnene, mener Birgitte Bergman, ligestillingsordfører fra Det Konservative Folkeparti.

»Vi mener ikke, at man som fire-, seks- eller 10-årig kan træffe en sådan beslutning. En sådan lov vil ikke beskytte børnene, og det er vigtigt for os, at de netop er beskyttet.«

»Vi går jo igennem forskellige faser hele livet – og især som barn, hvor man eksperimenterer, udforsker og er nysgerrige. Det er derfor for tidligt at træffe beslutningen som barn.«

De Konservative har i de år, debatten om juridisk kønsskifte til børn har kørt, aldrig lagt skjul på deres modstand. Det gør de heller ikke nu.

Konservative Folkepartis Birgitte Bergman mener ikke, at juridisk kønsskifte til børn og unge under 18 år er en ansvarlig løsning. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Konservative Folkepartis Birgitte Bergman mener ikke, at juridisk kønsskifte til børn og unge under 18 år er en ansvarlig løsning. Foto: Niels Christian Vilmann

»Vi har en myndighedsalder på 18 år – der er man voksen og kan derfor skifte køn. Vi er lodret imod, at regeringen nu bøjer sig for venstrefløjens pres om noget, som jeg ikke mener beskytter børn. Det er jeg helt rystet over,« siger hun til B.T.

Under samme fane melder Dansk Folkeparti sig. Her argumenterer ligestillingsordfører Karina Adsbøl for, at et barn simpelthen ikke kan overskue konsekvenserne af et juridisk kønsskifte.

»Børn og unge er i forvejen pressede over de mange valgmuligheder, de står overfor. Vi mener bestemt ikke, det er en ting, børnene selv skal kunne bestemme.«

»Børn bestemmer heller ikke deres egen sengetid, og en stor beslutning som juridisk kønsskifte skal de derfor heller ikke stå overfor.«

Bakker du op om regeringen udspil med juridisk kønsskifte til børn og unge under 18 år?

Ligestillingsordføreren henviser til, at man i løbet af sin barndom og ungdom udvikler sig meget, og at det i øvrigt ikke er et cpr-nummer, der definerer, hvem man er som menneske.

Hun anerkender, at der kan være udfordringer forbundet med eksempelvis at føle sig som en dreng, hvis man er født som pige.

Men her er det i højere grad forældrene og andre omkring barnet, der har et ansvar for, at barnet føler sig anerkendt.

»Vi skal anerkende, at børn er forskellige, og at de er gode nok uanset hvad.«

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti, mener ikke, at børn kan overskue konsekvenserne af et juridisk kønsskifte. Foto: Steen Brogaard Vis mere Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti, mener ikke, at børn kan overskue konsekvenserne af et juridisk kønsskifte. Foto: Steen Brogaard

Også her er DF'eren og den konservative ligestillingsordfører enige.

»Jeg er overbevist om, at pædagoger, lærere, forældre og andre i samarbejde kan finde en løsning omkring de børn, der måtte føle sig født med det forkerte køn, så de føler sig anerkendte, indtil de eventuelt kan skifte køn,« lyder det fra Birgitte Bergman.

Heller ikke Nye Borgerlige eller Liberal Alliance støtter forslaget.

Venstre vil hverken erklære sig for eller imod, før de har set arbejdsgruppen bag udspillets anbefalinger.

»Det er et vigtigt område, som vi meget gerne vil drøfte, men vi skal kende baggrunden for initiativerne først,« fortæller partiets ligestillingsordfører, Fatma Øktem.

På venstrefløjen er der bred opbakning fra både Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten bakker op om udspillet. Ja, faktisk er udspillet meget bedre end forventet, hvis man spørger Enhedslistens Pernille Skipper.

»Dér har ligestillingsministeren lige godt overrumplet mig.«

»Jeg synes, det er over al forventning. Jeg må indrømme, at jeg var lige ved at tude, da jeg fandt ud af det. Vi har i Enhedslisten råbt og råbt på det længe. Det kommer til at fylde meget for en masse børn,« lyder det fra en glad politisk leder, der også er ligestillingsordfører.

Enhedslistens politiske leder Pernille Skipper er glad. Meget glad. Foto: Emil Helms Vis mere Enhedslistens politiske leder Pernille Skipper er glad. Meget glad. Foto: Emil Helms

Umiddelbart er der altså flertal i Folketinget. Og Mogens Jensen er da også optimistisk.

Adspurgt, hvad han siger til Dansk Folkeparti og De Konservatives kritik af forslaget, svarer han:

»Jeg synes, at de udtrykker mistillid til børnene og deres forældre, som jo skal give samtykke, hvis de er under 15 år. Det er jo en beslutning, der skal træffes i familien, og jeg er sikker på, at forældrene kun ønsker det bedste for barnet.«

»Det er en beslutning om et nummer på et papir, som kan laves om igen dagen efter. Hvem generer det? Ikke andre i hvert fald.«