Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har lagt en kort nytårstale på Facebook.

Men den bliver ikke mødt med begejstring i blå blok, som han forventes at være statsministerkandidat for.

DF savner noget om udlændinge, sundhedssektoren og de ældre. Og Liberal Alliance finder, at Ellemanns holdninger til skat er »for slap«.

»Der mangler meget. Hvad med udlændingepolitikken netop i disse dage, hvor mange danske ghettoområder vandaliseres af utilpassede unge, ofte med indbvandrerbaggrund, som beskyder brandfolk med nytårsraketter?« siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

»Hvad med udvisning af udlændinge, hvad med udlændinge med terrorforbindelser? Så er der sundhedssektoren og de ældre, hvad med dem,« tilføjer han.

»Det er ærgerligt, at Venstre har nul ambitioner om skatte- eller arbejdsmarkedsreformer. Det er for slapt,« lyder det fra Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh.

I betragtning af, at det er første nytår for Jakob Ellemann-Jensen som formand for Venstre ved indgangen til et nyt årti, er der ikke mange nyheder eller visioner at hente i talen på Facebook.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ses her under sit besøg hos Stena Innovative Recycling på Grenaa Havn, mandag 12. november 2018. Besøget var for at få indsigt i Grenå Havns cirkulære økonomi.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ses her under sit besøg hos Stena Innovative Recycling på Grenaa Havn, mandag 12. november 2018. Besøget var for at få indsigt i Grenå Havns cirkulære økonomi.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jakob Ellemann-Jensen vil rejse landet rundt og tale med Venstres medlemmer og andre politisk interesserede danskere om fremtiden. Og så vil han have et skattestop. Men det er altså ikke nok for LA-formanden, som ønsker skattelettelser:

»Det er vigtigt med fokus på mere frihed, frit valg og afbureaukratisering i den offentlige sektor. Det er bydende nødvendigt for at fremtidssikre velfærden - jeg håber, at Venstre har modet til at kaste sig helhjertet ind i kampen for at bryde med de offentlige monopoler på velfærd og sikre mere konkurrence om at levere velfærd til danskerne,« siger Alex Vanopslagh.

Peter Skaarup:

»Ellemann sætter også fokus på emner, der kan binde blå blok ammen: F.eks. en effektiv klimapolitik, bedre velfærd og skattestop,«

»I valgkampen gav Venstre vælgerne et velfærdsløfte. Det står jeg ved,« siger Jakob Ellemann-Jensen i sin tale:

Liberal Alliances Alex Vanopslagh under statsminister Mette Frederiksens spørgetime i Folketingssalen, tirsdag den 10. december 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Liberal Alliances Alex Vanopslagh under statsminister Mette Frederiksens spørgetime i Folketingssalen, tirsdag den 10. december 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Når der kommer flere ældre og flere børn, så skal økonomien følge med. Men Venstre hverken kan eller vil vinde en konkurrence om at bruge flest skattekroner. For det er ikke ansvarligt. Vi vil hellere være bedst til at sikre den borgernære velfærd ved at give danskerne mere indflydelse og ved at udfordre systemerne.«

»Kan vi for eksempel give flere frie valg i velfærden og skabe mere relevante velfærdstilbud til vores børn, unge, ældre og familierne? Kan vi give medarbejderne mere frihed til at bruge deres faglighed, så vi løfter kvaliteten i børnehaver, ældrepleje, sygehuse og skoler? Det kræver, at vi tænker nyt,« siger Ellemann, som også forklarer, hvorfor Venste bakker op om regeringens ambitiøse klimamål om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030.

»I Venstre er vi klar til at bruge af det økonomiske råderum for at få sat turbo på den grønne omstilling. Og vi kommer alle sammen til gøre en indsats for at nå vores ambitiøse klimamål. Alle lige fra husholdningerne til landbruget, flyselskaberne og hele energisektoren.«

»Vi skal finde ægte grønne løsninger, som går hånd i hånd med danske arbejdspladser, økonomisk fremgang og god livskvalitet. Danskerne skal kunne se sig selv i den grønne omstilling,« siger Jakob Ellemann-Jensen.