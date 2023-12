To uger efter at Marie Bjerre gik af som minister, bliver hun nu minister igen - men på en "trist baggrund".

For to uger siden lagde Venstres Marie Bjerre ikke skjul på sin skuffelse, da hun ikke længere skulle være digitaliserings- og ligestillingsminister, og Mia Wagner i stedet kom ind.

Nu genindtræder Bjerre på posten. Det sker dog på en trist baggrund, fordi det skyldes, at Mia Wagner af helbredsmæssige årsager forlader regeringen:

- Jeg havde glædet mig til at se Mia Wagner udfylde opgaven som digitaliserings- og ligestillingsminister, siger hun til DR og TV 2.

- Hun er en stærk stemme inden for ligestilling og kan bidrage med vigtig erfaring inden for erhvervslivet. Jeg ønsker alt det bedste til Mia og er sikker på, vi nok skal se meget mere til Mia igen, siger hun og tilføjer, at hun glæder sig til igen at påtage sig opgaven.

Da Marie Bjerre forlod ministerholdet, var det med en ambition om at vende tilbage.

Efter at hun havde været hos dronning Margrethe og officielt var udtrådt af regeringen, blev hun af TV 2 spurgt om, hvad hun sagde til dronningen:

- Jeg sagde på gensyn, lød det for præcis 14 dage siden.

Venstre-formand Troels Lund Poulsen fastholder, at han ikke valgte Marie Bjerre fra, da der for to uger siden var ministerrokade.

Det siger han selv, at han var meget tydelig omkring.

- Jeg ønskede at få en bredere profil på Venstres ministerhold. Marie er dygtig og har gjort det godt som minister.

- Det er godt, at vi har en god og bred folketingsgruppe med gode profiler, og jeg er glad for, at Marie er tilbage, siger han til DR og TV 2.

TV 2 spørger, om ministerskiftet har noget at gøre med Venstres aktuelle situation. Det afviser Troels Lund Poulsen helt og holdent.

- Jeg synes ikke, at det siger noget om nogen situation overhovedet, siger han.

