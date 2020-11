Bjarne Lauridsen traf mandag morgen en svær beslutning.

Selv om Mette Frederiksen har givet ordre til, at alle mink skal aflives hurtigst muligt, så besluttede Bjarne Lauridsen at beholde 2.500 avlsdyr, så han kan fortsætte med at avle mink.

»Det var ikke nogen nem beslutning. Men jeg synes, at det er hovedløst, at vi minkavlere får besked på at aflive alle dyr, uden at loven er på plads. Så jeg har altså valgt at stå på min ret til at beholde nogle avlsdyr,« siger han.

Den drastiske beslutning kom, efter at blandt andre B.T. søndag kunne afsløre, at regeringen ikke har lovhjemmel til at aflive samtlige mink.

Doorstep med Statsminister Mette Frederiksen på Marienborg, søndag den 8 november 2020

Bjarne Lauridsen har en mellemstor minkfarm mellem Esbjerg og Varde med cirka 30.000 mink. Han har allerede slået halvdelen ihjel og pelset dem.

Han har ikke haft coronasmitte på minkfarmen, og der har heller ikke været smitte på nabofarmene. Derfor er det – som loven er i dag – ulovligt at kræve Bjarnes mink aflivet.

Alligevel bliver han ringet op af politiet og forsvaret, som presser ham til at aflive alle mink.

»De ringede så sent som i går for at høre, hvor langt jeg var med aflivningen. Der bliver jo lagt et kæmpe pres på os minkavlere fra myndighedernes side. Jeg synes ikke, det er ikke en værdig måde at gøre det på,« siger Bjarne Lauridsen.

Bjarne Lauridsen har 30.000 mink på minkfarmen mellem Esjberg og Varde.

Han er dog tvunget til at aflive alle sine mink, hvis der kommer coronasmitte på minkfarmen, eller hvis der kommer smitte på en minkfarm inden for en radius af 7,8 km.

Efter massivt kritik af regeringens ulovlige ordre valgte Fødevarestyrelsen tirsdag formiddag at sende et nyt brev ud til landets minkavlere.

I brevet, som B.T. er i besiddelse af, står, at det nu kun er en opfordring til minkavlere uden for smittezonerne at aflive deres mink.

»Fødevarestyrelsen beklager meget, at det i brevet ikke fremgik, at der for raske minkfarme, der befinder sig længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning, var tale om en opfordring til aflivning hurtigst muligt af hensyn til folkesundheden,« står der i brevet.

Bjarne Lauridsen har slået ca. halvdelen af sine mink ihjel og pelset dem. Her ses skind, som er flået og er klar til at blive skrabet.

I fredags var den klare besked fra Fødevarestyrelsen ellers, at der var tale om et påbud, og at aflivningen skulle ske med det samme.

»Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt,« stod der i fredagens brev til minkavlerne.

Nu står Bjarne Lauridsen tilbage med loven på sin side, mens han skal beslutte, om en 'opfordring' er nok til at nedlægge hans livsværk.

»Det er hul i hovedet – for at sige det lige ud – at vi først får at vide, at minkene skal aflives med det samme, og nu er det lige pludselige bare en opfordring,« siger han og fastslår:

»Jeg er virkelig glad for, at jeg ikke nåede at aflive alle mine dyr.«