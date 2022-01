»Jeg sad der i min frokostpause med en leverpostejmad i den ene hånd og telefonen i den anden. Og så tænkte jeg: 'Så er det fandme i dag, jeg gør det!«

Som tænkt, så gjort. Og nu har Bjarne Lauritsen fra det sydøstlige Odense meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Det samme har hans kone Birthe gjort.

Men de er ikke alene. Godt 500 andre mennesker landet over meldte sig ind i Dansk Folkeparti på ét døgn, efter det stod klart, at Morten Messerschmidt var partiets nye formand.

Et godt valg, mener Bjarne Lauritsen.

»Jeg kunne bedste lide Morten, og jeg håbede, han blev formand. Han siger tingene ligeud og pakker ikke noget ind. Han er en værdig formand,« forklarer han om sin beslutning.

Bjarne Lauritsen arbejder som chauffør, og det var altså midt i frokostpausen i bilen i Svendborg, at han udfyldte indmeldelsesblanketten til det parti, han har sympatiseret med, siden det blev stiftet i 1995, og som Pia Kjærsgaard blev valgt som formand for på årsmødet i 1996.

»Pia var nummer ét. Hun har gjort det godt,« siger Bjarne Lauritsen.

»Jeg kunne også godt lide Kristian Thulesen Dahl de første år, men der er ikke sket meget med ham de senere år.«

Nu har Dansk Folkeparti fået ny formand – den tredje af slagsen – og altså den helt rigtige til at føre partiet videre, ifølge Bjarne Lauritsen.

»Jeg håber, at han kan vende partiet til det, som det var for et par år tilbage.«

Et håb, som Bjarne Lauritsen tror, at han kun kan få indfriet med Morten Messerschmidt.

»Jeg havde ikke meldt mig ind, hvis Martin Henriksen var blevet formand. Morten fremtræder mere seriøst. Jeg har mere tillid til ham,« forklarer Bjarne Lauritsen.

Han håber, at der nu kommer ro på i partiet.

»Det er sgu lidt en børnehave. Hvis de ikke kan lide formanden, så skal de finde et andet parti. De får chancen, hvis de vil støtte op om ham – og hvis de ikke vil, så må de ud,« siger Bjarne Lauritsen om den uro, der har været på de indre linjer.

505 personer meldte sig ind det første døgn efter, at Morten Messerschmidt blev formand. Omkring 50 meldte sig ud.

»Hvis jeg kan støtte ham, så vil jeg gerne det. Jo flere, vi er, jo bedre,« slutter han.

Med de ind- og udmeldelser, der er kommet siden formandsvalget på årsmødet i Herning, er der nu over 10.000 medlemmer af Dansk Folkeparti.