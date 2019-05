Lokomotivføreren Bjarne Hejlskov stemte for første gang på SF, da han som 19.686 andre vælgere satte sit kryds ved Karsten Hønge til EP-valget.

Nu er han skuffet og vred.

»Karsten Hønge har ingen ærlighed. Når han ikke vil gøre brug af sit mandat, kunne man lige så godt stemme på partiet som på ham, men så havde jeg stemt på et andet parti. Min stemme er spildt,« siger 55-årige Bjarne Hejlskov fra Ulstrup tæt på Viborg.

Normalt stemmer han på Socialdemokratiet, men han valgte i år Karsten Hønge på grund af hans erfaring, og fordi en kandidattest viste, at han var enig med Hønge om emner som immigration og klima.

Vælgere er sure på Hønge Vælgere kritiserer Karsten Hønge på politikerens Facebook-side. Her er et udpluk: Claus Henriksen: »Svindler! Det er noget svineri at stille op som kendt ansigt for at få stemmer for derefter at melde fra, det er beregnende.« Jacob Selchau: »Jeg er rasende. Jeg stemte på dig. Og så var du ikke kandidat alligevel. Det skulle du kraftedeme have sagt, da du stillede op! Var det ikke dig, der havde slogannet ’ikke mere pis - klar tale.’Og derefter pisser du på de over 19.000, der stemte på dig«. Andreas Peter Larsen: »Jeg er blevet pisset på med denne her uærlige omgang med den tillid, jeg viste Karsten Hønge«. Peter Have: »Ok. En stemme jeg fortryder. Nu ved jeg da, hvilket parti jeg ikke skal stemme på næste gang. Hvornår er det lige, nå jo - næste uge.«

Nu er det i stedet den 21-årige Kira Marie Peter-Hansen, der overtager Hønges plads i Europa-Parlamentet.

»Jeg er dybt skuffet. Sådan en ung kvinde har jo ikke de erfaringer, som Hønge har,« siger Bjarne Hejlskov.

Karsten Hønge forstår Bjarne Hejlskovs vrede, skriver han i en sms:

»Der er vel i virkeligheden kun et ord for det: Undskyld! Jeg har lært af det.«

'Ikke mere pis'

‘Ikke mere pis. Tid til klar tale,' lyder budskabet på Karsten Hønges valgplakater.

Et budskab, som ifølge Bjarne Heljskov ikke længere giver mening.

Særligt fordi Karsten Hønge før valget havde meldt klart ud, at han ville tage til Bruxelles, hvis han blev valgt.

SFs Karsten Hønge lovede vælgerne klar tale. Det har han ikke leveret, mener medlem af Hønges egen lokalbestyrelse i Svendborg.

»Så bliver jeg medlem af Europa-Parlamentet, og så går jeg ud af Folketinget. Det er klart,« sagde Hønge i juli 2018 til Politiken.

»Det hænger jo ikke sammen. Selvfølgelig forventer man som vælger, at Hønge tager opgaven på sig. Han skulle have meldt klart ud, hvis han ikke ville i Europa-Parlamentet.«

Karsten Hønge har tidligere tirsdag erkendt, at han har rodet sig ud i noget 'lort'.

»Jeg synes da også, det er noget rod. Det er sgu da noget lort. Det erkender jeg. Jeg forstår godt, at folk knurrer og siger: ‘Den er ikke til topkarakter’. Det ville jeg også selv tænke,« siger Hønge i et interview med B.T.

Ud over Kira Marie Peter-Hansen får SF's spidskandidat Margrete Auken også en plads i Europa-Parlamentet.