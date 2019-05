Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S) og justitsminister Søren Pind (V) er begge inde på, at deres to gamle partier har meget til fælles.

Det er ikke noget, man rigtig bryder sig om at tale højt om hos hverken Socialdemokratiet eller Venstre

Fronterne trækkes oftest ganske hårdt op mellem de to. Når man spørger deres politiske ordførere, kan de ikke engang blive enige om, hvad de er uenige om. Men virkeligheden tegner et noget andet billede.

Ni ud af ti gange stemmer de to store partier i dansk politik ens i Folketingssalen, viser en opgørelse fra analysebureauet Analyse & Tal.

Her er S og V enige Offentlig vækst: Begge partier vil lade det offentlige forbrug vokse med 0,65 procent. Seniorpension: Venstre og regeringen vil bruge 650 millioner kroner årligt på sin seniorpension, mens Socialdemokratiet har afsat 3 milliarder kroner til sin model. Partiet afviser i øvrigt ikke at stemme for regeringens model. Forsvar: Begge partier vil bruge 2,5 milliarder kroner ekstra årligt som en del af forsvarsforliget. Boligskat: Begge partier er med i boligskatteaftalen fra 2018, som der ikke er planer om at ændre. Kilde: Cepos, Finansministeriet og Berlingske.

Så hvorfor går Socialdemokratiet og Venstre ikke i regering?

»Hele spillet er tilrettelagt sådan, at partierne er hinandens hovedmodstandere. Vi skal som borgere være optaget af de få og små forskelle, der er. Det er fint, men imens bliver fløjene bare stærkere,« siger Bjarne Corydon, der i dag er chefredaktør for Dagbladet Børsen.

Den politiske afstand mellem Venstre og Socialdemokratiet er langt mindre end mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten, påpeger han.

»Når man gik i dybden med det bag lukkede døre, viste det sig altid, at uenighederne var ganske små. De var tekniske og taktiske, og der er et betydeligt element af teater i fremstillingen af uenighederne,« siger Bjarne Corydon.

Søndag sagde Søren Pind i et interview med Berlingske, at han fornemmer 'en dyb længsel efter ro'. På Christiansborg, forstås.

»Min oplevelse er, at man vil kunne skrive et regeringsprogram gældende for fire år, hvor man kunne blive enige om 95 procent af politikken. Så må man lade de sidste fem procent ligge, til der opstår en ny situation, hvor vores grundlæggende antagelser om udlændinge og mennesker ikke længere er under angreb,« siger Søren Pind.

Bjarne Corydon er meget på linje.

»Man er naiv, hvis man anser en SV-regering som specielt sandsynlig. Men det er mere sandsynligt, end det har været i en generation. Det er bare først realistisk i det øjeblik, alt andet falder på gulvet.«

Hvis du skulle sætte odds på det, lader det til, de ville være ret høje?

«Ja, man har fortjent at få pengene en del gange igen, hvis det sker. Men hvis man er til et friskt bet, kan man jo overveje det.«

Man får heller ikke Avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, til at kalde en SV-regering ret sandsynlig.

»Der er nogle ingredienser i gryden, der gør, at man ikke kan afvise det helt, men jeg tror, man vil finde en løsning, inden det kommer så vidt. Hvis Socialdemokratiet og Radikale Venstre slet ikke kan blive enige, begynder scenariet at blive relevant.«.

SV-regeringen 1978-1979 En enkelt gang har Socialdemokratiet og Venstre dannet regering sammen. Det var regeringen Anker Jørgensen III, som tiltrådte 30. august 1978. Med undtagelse af samlingsregeringerne under Første og Anden Verdenskrig og efter Anden Verdenskrig er det den eneste gang, de to store partier i dansk politik har fundet sammen. SV-regeringen vedtog blandt andet efterlønsordningen og den femte ferieuge og gav Grønland hjemmestyre. Men grundet økonomiske uenigheder brød regeringen sammen i oktober 1979. Kilde: Wikipedia og Danmarkshistorien.dk

Det er dog umiddelbart svært at se, hvordan de to partier, der i over 100 år har bekriget hinanden, pludselig skulle opnå den tillid, et regeringssamarbejde kræver.

Måske ville det blive lidt lettere, hvis også Dansk Folkeparti kom med. En såkaldt SOV-regering vil ifølge de seneste målinger have flertal i Folketinget alene.

»Man ville man kunne vedtage alt det, man kunne blive enige om uden videre. Men der er så mange sten i vejen,« siger Thomas Funding, der anser det som særdeles usandsynligt.

Socialdemokratiet går til valg på at danne regering alene, mens Venstre går efter at forstætte den borgerlige trekløverregering.