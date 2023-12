Dansk Folkeparti har sendt en klage til Folketingets Præsidium, hvor partiet kalder SFs medlem af præsidiet Karsten Hønges opførsel for »helt uanstændig«.

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Kofod, som er afsender på brevet, beskylder også Karsten Hønge for et hævnmotiv efter debatten i Folketinget tirsdag blev hård i tonen, da det kom frem at SF var ved at forhandle en aftale med regeringen hjem, så FE-kommissionen kan stemmes igennem torsdag.

Klagen handler konkret om, at Karsten Hønge, som sad i Folketingets formandsstol onsdag eftermiddag, undlod at lade to af Dansk Folkepartis beslutningsforslag komme til behandling i salen.

Dansk Folkepartis forslag handlede henholdsvis om at udtræde af Europarådets konvention om statsborgerret og ophæve alle regler begrundet i særhensyn til islam.

Forklaringen for at droppe punktet fra dagsordenen var, at hverken Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn eller Pia Kjærsgaard var mødt op til behandlingen af egne beslutningsforslag.

Men Peter Kofod forklarer, at Mikkel Bjørn var trådt ind i salen.

Den sidste spørgerunde inden Mikkel Bjørns forslag kom på dagsordenen havde været uventet kortvarig og derfor trådte Mikkel Bjørn først ind i salen i de samme sekunder, som Hønge nåede til Bjørns beslutningsforslag.

»Det er ikke okay at gå i så små sko. Mikkel Bjørn var trådt ind i salen. Det kan man se på Folketingets tv-kanal,« siger Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Kofod og fortsætter:

»Vi kan ikke lade være med at tænke på om Hønges ageren i denne sag kan have noget at gøre med den debat, der fandt sted i salen i går eftermiddag,« siger Peter Kofod til B.T.

I Dansk Folkepartis klage skriver man også åbent, at man formoder Hønges håndtering af sagen skyldes netop den ophedede debat onsdag.

»Vi formoder desværre, at der er en sammenhæng mellem Hønges optræden og så det faktum, at Dansk Folkeparti tirsdag i Folketingssalen spurgte kritisk ind til rygter om mulige forhandlinger mellem SF og regeringen om et kompromis i den såkaldte FE-sag,« står der i klagen.

Umiddelbart efter Mikkel Bjørns forslag var taget af dagsordenen nåede man så frem til Pia Kjærsgaards forslag. Kjærsgaard var heller ikke i salen og også dette forslag blev taget af dagsordenen.

Selv er Karsten Hønge helt uforstående overfor, at Dansk Folkeparti anklager ham for at være hævngerrig.

»Jeg var slet ikke til stede til den debat og var dårligt klar over, at der havde været noget særligt ved den. Altså, hvad er det for noget?,« siger Hønge og fortsætter:

»Jeg synes det er trist at gå og tillægge sine kollegaer den slags motiver. Det må jeg sige,« siger Karsten Hønge.

Han forklarer, at han netop prøvede at hjælpe Mikkel Bjørn, da forespørgslen lige op til var gået lidt stærkt.

»Jeg beder så folketingssekretæren om at ringe Mikkel Bjørn op, så han kan nå det. Jeg står også på talerstolen og trækker den lidt og taler langsomt, men han dukker ikke op. Derfor siger jeg, at vi skal gå videre til næste punkt,« siger Hønge.

Han forklarer, at både Pia Kjærsgaard og Mikkel Bjørn skal genfremsætte deres forslag og han vil se på om de kan komme lidt hurtigere frem en gang i næste uge.

