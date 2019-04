Han har siden ungdommen været venner med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Men da faldet fra tinderne blev en realitet, betød det gamle venskab intet.

Det giver Venstrepolitikeren Carl Holst udtryk for i en selvbiografi, hvor den tidligere minister lancerer en bitter kritik af sin formand, Lars Løkke Rasmussen.

For selvom de to politikere har kendt hinanden siden årene i ungdomspolitik - begge har været formand i VU - så var der ifølge Holst ingen hjælp at hente fra Lars Løkke, da Carl Holsts verden ramlede.

»Jeg forsøgte uden held at ringe til Lars Løkke et par gange, men han ringede ikke tilbage. Og jeg tror ikke, at det var et udtryk for, at han ikke havde mit telefonnummer. Der har i hvert fald været andre tidspunkter i vores indbyrdes relation, hvor han ikke har haft problemer med at huske det.«

Sådan lyder det i den kommende bog 'Carl - prisen for et liv i politik,' der udgives på forlaget Momenta.

Med 15 år som succesfuld amts- og regionspolitiker i Syd- og Sønderjylland kom Carl Holst i sommeren 2015 ind i Folketinget.

Her gjorde Lars Løkke Rasmussen ham til forsvarsminister.

Men han fik kun 93 dage på posten og tog derefter orlov fra Folketinget.

Carl Holst fik blot 93 dage som forsvarsminister. Arkivfoto Foto: Linda Kastrup Vis mere Carl Holst fik blot 93 dage som forsvarsminister. Arkivfoto Foto: Linda Kastrup

For møgsagerne havde pludselig overskygget det politiske arbejde, efter at det kom frem, at Carl Holst havde fået en embedsmand til at føre personlig valgkamp for politikeren.

Det førte til en politiefterforskning, efter at regionsrådet i Syddanmark meldte sagen til ordensmagten.

Men i nødens stund var der altså ikke hjælp at hente trods det gamle venskab.

To år senere blev Carl Holst renset for alle beskyldninger om at have brudt loven.

Den abrupte politiske nedtur endte i en personlig deroute for Carl Holst, fortæller han i bogen.

»Jeg er både bekymret og bange og befinder mig vel i noget, der bedst kan betegnes som en slags ‘undtagelsestilstand’. For første gang i mit liv føler jeg, at jeg har tabt kontrollen med mit liv og har svært ved at se lyset.«

Bogen, der er Carl Holst egen beretning om sit politiske liv, udkommer 29. april.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.