Nu er det nok.

Viborgs biskop Henrik Stubkjær har efter 40 års medlemskab meldt sig ud af Socialdemokratiet, skriver Avisen Danmark.

Årsagen er, at SVM-regeringen vil droppe store bededag som helligdag.

»Det næste kan jo blive, at julen skal fjernes,« siger han til Avisen Danmark.

Efter 40 års medlemskab melder biskoppen Henrik Stubkjær sig ud af Socialdemokratiet.

Da beslutningen om at afskaffe store bededag kom frem i midten af december, talte B.T. også med Henrik Stubkjær.

Her kaldte han SVM-regeringens idé for respektløs.

»Jeg synes, det er respektløst over for de 74 procent af danskerne, der er medlem af folkekirken. At man ikke engang har hørt dem, hvad de tænker om det,« sagde Henrik Stubkjær.

Biskoppen mente, at den nye regering opførte sig magtfuldkomment.

Her ses statsminister Mette Frederiksen (S), da hun holdt nytårstale og senest talte om afskaffelsen af store bededag.

Noget, Mette Frederiksen har været kritiseret for at være i den meget omtalte sag om aflivning af mink, der fik De Radikale til at kræve udskrivning af valget i efteråret.

»Det ville da være naturligt at forhøre sig hos os biskopper. Hvis man bare har tænkt sig at indføre det her uden at forhøre sig – så prikker det til den debat, vi har haft om magtfuldkommenhed,« lød det allerede dengang fra biskoppen.

Og nu har Henrik Stubkjær altså taget konsekvensen og meldt sig ud af Socialdemokratiet.

Efter 40 års medlemskab.