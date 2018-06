Onsdagens samråd med tre ministre viste, at det er svært at stoppe åbenlyst salg af billetter til overpriser.

København K. Selv om det er ulovligt at videresælge billetter til eksempelvis koncerter eller sportsbegivenheder til overpris, er det vanskeligt at komme efter dem, der gør det alligevel.

Det kom frem, da tre ministre i dag stillede op til samråd i kulturudvalget for at svare på Mogens Jensens (S) spørgsmål om billethajers adfærd.

For hverken kulturminister Mette Bock (LA), justitsminister Søren Pape Poulsen (K) eller erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kunne forklare, hvordan den ulovlige praksis kan foregå åbenlyst via internettet.

Ved få klik på nettet kan man se, at man på et site som viagogo.dk kan købe billetter til eksempelvis Roskilde Festivalen til overpris.

- Hvis det er ulovligt, og Viagogo bliver gjort bekendt med det, kan de blive gjort ansvarlig for det, fastslog erhvervsministeren.

Alligevel er det ifølge justitsministeren svært at løfte bevisbyrden for politiet.

- Det skal kunne bevises, at nogen har deltaget aktivt i ulovligt salg af billetter, og det er svært, sagde Søren Pape Poulsen uden at kunne komme det nærmere.

Han lovede dog at udarbejde en redegørelse, der forklarer, hvorfor bevisførelsen er så svær, så Folketinget får bedre mulighed for at vurdere, om de nuværende regler er gode nok til at forhindre sortbørshandel.

Og så forventer han, at det kommende landsdækkende center for økonomisk kriminalitet og it-kriminalitet vil være rustet til at yde en ekstra indsats på dette område.

Ifølge Mette Bock er en del af problemet også, at hvert land har sine egne regler på området.

- Der findes i dag ikke EU-harmoniserede regler på området, og flere EU-lande har ikke et lignende forbud, så det gør det ikke lettere, sagde hun.

Hun foreslog, at man fra Danmarks side arbejder på at få harmoniseret reglerne i EU-landene.

De tre ministre lovede derudover at sende et samlet svar til Forbrugerrådet, som har efterlyst bedre forbrugerbeskyttelse på dette område.

Og så opfordrede de ellers alle, der har betalt overpris for en billet, til at melde sælgeren til politiet.

/ritzau/