I sin tale ved Venstres ekstraordinære landsmøde mindede folketingsmedlem Bertel Haarder om, at der ikke skulle vælges en kronprinsesse. - Vi skal ikke have noget formandskab. Vi skal vælge en medhjælper til formanden, som kan hjælpe formanden med at holde forbindelsen til baglandet, sagde han fra talerstolen. Henning Bagger/Ritzau Scanpix