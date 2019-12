Han ventede og ventede og ventede. Men 7. maj valgte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at udskrive folketingsvalg til afholdelse 5. juni. Som parti fik Venstre et godt valg og gik mandatmæssigt frem. Men regeringsmagten gik tabt, og dermed holdt meningsmålingerne, hvad de lovede: Nemlig at rød blok ville få et flertal. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix