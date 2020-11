Pernille Vermund brød Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da hun deltog i weekendens demonstration i København, vurderer ekspert.

Der blev kørt på traktor, uddelt krammere og taget selfies til sociale medier, da Pernille Vermund (NB) lørdag deltog i den store traktordemonstration i København.

Demonstrationen mod regeringens grundlovsbrud og aflivning af mink tiltrak lørdag flere tusinde deltagere, og ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, rummer den alle ingredienser til at blive en supersprederbegivenhed.

»De kommer fra alle dele af landet, de holder ikke afstand, og der er meget få, der bærer mundbind. Der er formentlig også minkavlere imellem, så det er en uheldig cocktail af manglende forholdsregler,« siger han.

Pernille Vermund (NB) får taget gruppefoto, da landmænd demonstrerer imod regeringens ageren i minksagen, på Langeliniekaj i København, lørdag 21. november 2020.

På et billede taget under demonstrationen ses Pernille Vermund tæt sammenslynget med tre demonstranter, hvoraf den ene tager en selfie. Bag hende er der demonstranter, så langt øje rækker.

Foreholdt billedet af Pernille Vermund siger Hans Jørn Kolmos:

»Jeg vil nødig blande mig i politik, men det er klart, at når man krammer, tager selfies, undlader at bruge mundbind og er tæt på, overholder man ikke Sundhedsstyrelsens anbefalinger. At det er en politiker, udgør en skærpende omstændighed, for politikere er rollemodeller, og det sender et dårligt signal, hvis de ikke selv overholder det, myndighederne anbefaler befolkningen.«

På Facebook sender vært på 'Go' aften Danmark' Abdel Aziz Mahmoud stikpiller af sted mod Pernille Vermund, der i sommer kritiserede deltagerne i den store Black Lives Matter-demonstration i København.

'Hvor er det heldigt, at corona kun smitter ved muslimske begravelser og Black Lives Matter-demoer,' skriver han i et opslag.

7. juni samledes mange tusinde danskere i en demonstration mod racisme arrangeret af Black Lives Matter. Demonstrationen var foranlediget af sagen om afroamerikaneren George Floyd, der døde under en anholdelse i USA. Samme dag udgav Pernille Vermund et opslag på Facebook, hvor hun fortalte om sin mors ensomme corona-liv på plejehjemmet og samtidig kritiserede demonstranterne.

'Imens vi besøgte min mor, samledes 10.000 mennesker til demonstration i København i anledning af en angiveligt seriekriminel amerikaners død. Jeg er personligt vildt forundret over, at danskere finder det vigtigt at forsamles i tusindvis for at bekæmpe racisme i Danmark – et af verdens mindst racistiske lande,' skrev hun i opslaget.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Pernille Vermund, men hun har ikke besvaret vores henvendelse.