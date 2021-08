Ministre skal ikke klæde sig ud, hvis man spørger den konservative folketingskandidat Nikolaj Bøgh.

Når kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen – med hjælp fra designer Jim Lyngvild – klæder sig ud som en vølve fra den nordiske mytologi, så er det »socialdemokratisk åndløshed i fri dressur«.

Det skriver Nikolaj Bøgh i hvert fald på Twitter.

Nikolaj Bøgh, hvorfor er det socialdemokratisk åndløshed i fri dressur at iklæde sig et vølvekostume?

Den nye kirkeminister som asatroende. Socialdemokratisk åndløshed i fri dressur pic.twitter.com/Vq8KjebK38 — Nikolaj Bøgh (@nikolajbogh) August 30, 2021

»Det er en overfladisk tilgang til kultur og tro. Man reducerer det til en udklædningsfest,« siger Nikolaj Bøgh og fortsætter:

»Det er noget mærkeligt noget, at det første, man oplever fra hende, er et billede, hvor hun er klædt ud som hedensk kultfigur. Det taler ind i min opfattelse af, at regeringen er ligeglad med kultur og tro,« siger Nikolaj Bøgh.

Hvordan udtrykker det ligegyldighed over for kultur og tro?

»Jamen, fordi det bliver betragtet som staffage, som man kan bruge som personlig profilering, men som man ikke rigtig tager alvorligt. Det er det, jeg tænker.«

Nikolaj Bøgh Foto: Søren Bidstrup Vis mere Nikolaj Bøgh Foto: Søren Bidstrup

Hvis hun nu havde klædt sig ud som noget andet, havde det så ikke været åndløst?

»Jamen, altså...«

Måske noget med kristne symboler?

»Jeg synes ikke, politik skal være en udklædningsfest. Jeg vil hellere høre hende fortælle, hvad hun vil med sin ministerpost, i stedet for at stå i Jim Lyngvilds kostume. Det er i øvrigt pudsigt, at han har fået status af en, som alle mulige politikere vil klædes ud af. Det der med at sende signaler ved udklædning er ikke en god tendens i dansk politik.«

Kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen. Her uden kostume. Foto: Philip Davali Vis mere Kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen. Her uden kostume. Foto: Philip Davali

Ghita Nørby er jo også med i projektet med sit eget billede, ligesom flere andre kulturpersonligheder. Er det et udtryk for åndløshed?

»Nej.«

Hvorfor er det åndløst, når Ane Halsboe-Jørgensen tager et kostume på, men ikke når Ghita Nørby gør det?

»Det læser jeg ind som en generel oplevelse af, hvordan den her regering kommunikerer i forbindelse med de her temaer. Den her regering er kendetegnet ved ikke at tage kultur og tro alvorligt.«

Nikolaj Bøgh, konservativ folketingskandidat, mener det er »socialdemokratisk åndløshed i fri dressur,« når kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen lader Jim Lyngvild klæde hende ud som en nordisk vølve. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Nikolaj Bøgh, konservativ folketingskandidat, mener det er »socialdemokratisk åndløshed i fri dressur,« når kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen lader Jim Lyngvild klæde hende ud som en nordisk vølve. Foto: Søren Bidstrup

Asatroen ligger jo også under Ane Halsboe-Jørgensens ministerområde. Tror du ikke, de asatroende synes, at de bliver taget alvorligt?

»Jo, det kan sagtens være. Men folkekirken har jo særstatus i grundloven.«

Så hvis hun havde lavet noget med folkekirken, så havde det ikke været åndløst?

»Hvis hun havde klædt sig ud som en præst eller Jomfru Maria eller sådan noget, så synes jeg også, det havde været politisk staffage. Jeg vil hellere høre noget om, hvad hun mener på sit område.«

Forringer det hendes muligheder for at fortælle, hvad hun vil som minister, at hun har klædt sig ud?

»Nej, det gør det ikke. Større sag er det jo heller ikke. Men som debut som kultur- og kirkeminister er det skudt ved siden af.«

Så hvis ikke det havde været ministerens debut, men måske først noget, som hun gjorde om et halvt år, så havde det ikke været åndløst?

»Nej. Hvis hun havde givet udtryk for, hvad hun ville med sit område, og at hun havde givet udtryk for, at hun tog det alvorligt, så havde det været bedre.«

Er det "åndløshed i fri dressur," når kulturministeren ifører sig asa-kostume sammen med andre kulturpersonligheder?

I 2018 og 2019 opførte Det Kgl. Teater forestillingen 'Røde Orm', der var spækket med kostumer fra den nordiske mytologi og referencer til asatro. Var det åndløshed i fri dressur?

»Nej, det var det ikke. Jeg tror ikke, jeg kan tilføre meget mere til debatten. Jeg har forsøgt at forklare det.«

Jeg spørger, fordi det måske kan være lidt svært at forstå.

»Det bliver åndløst, når der alene er tale om udklædning og ikke noget om politiske holdninger,« siger Nikolaj Bøgh.

B.T. har også talt med kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der har forklaret, hvorfor hun valgte at stille op til Jim Lyngvilds billede.