I sidste uge delte Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, et modelfoto på Twitter, som af flere årsager vakte stor kritik. Dengang garanterede den 65-årige politiker overfor B.T., at billedet var købt, og at 'alt var selvfølgelig, som det skulle være'.

Men siden har billedbureauet Colourbox rettet henvendelse til Søren Espersen, som har valgt at slette det omstridte opslag og billede fra Twitter.

»Vores betingelser er, at man ved redaktionel brug altid skal kreditere vores materiale med ‘Modelfoto: Colourbox.com’. Såfremt disse betingelser ikke overholdes, vil vi kontakte brugeren og bede om en korrigering,« skriver billedbureauet i en mail til B.T.

Søren Espersen har siden interviewet slettet opslaget fra sin Twitter-profil, fordi han ikke havde krediteret billedbureauet. B.T. havde taget et screenshot. Vis mere Søren Espersen har siden interviewet slettet opslaget fra sin Twitter-profil, fordi han ikke havde krediteret billedbureauet. B.T. havde taget et screenshot.

Søren Espersen bekræfter, at billedbureauet har taget kontakt til ham og forklarer, hvorfor han har valgt at slette opslaget fra sin Twitter-profil.

»Jeg har købt billedet hos Colourbox, men har ikke fået krediteret dem. Det skal stå nedenunder, når man bruger det. Og der var vi enige om, at det kunne jeg føje på og lave et nyt tweet, eller jeg kunne slette det. Så valgte jeg at slette det, fordi historien er forbi,« siger Søren Espersen til B.T.

Fortryder du, at du lagde billedet op?

»Hvorfor I alverden skulle jeg dog gøre det? Det var dog en vidunderlig historie. Det gav en fantastisk omtale til stor forståelse. Det gør jeg bestemt ikke. Jeg synes, det var alletiders godt fundet på. Jeg priser mig selv for det hver eneste dag,« siger Søren Espersen.

Søren Espersen lagde billedet op samme dag som det meget omtalte tildækningsforbud, der trådte i kraft den 1. august. Han kaldte dagen for ‘muslimske kvinders befrielsesdag’ og hævede, at de letpåklædte kvinder på modelfotoet skulle forestille tre tidligere indespærrede kvinder på vej fra Nørrebro til stranden.

Tildækningsforbuddet indebærer, at man ikke må tildække sit ansigt med niqab, burka, kunstigt skæg eller noget helt fjerde i det offentlige rum. En overtrædelse vil resultere i en bøde, medmindre tildækkelsen ‘tjener et anerkendelsesværdigt formål’.