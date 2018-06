Kager med teksten ‘Eid Mubarak’ bliver solgt i Bilka landet over - og det er tilsyneladende til stor frustration for folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Kenneth Kristensen Berth.

Han har på Facebook lagt et billede op af en sådan kage med en harmdirrende tekst:

‘Nu holder det simpelthen op!', skriver han og giver senere i et svar til en kommentar udtryk for, at kagen ifølge ham er et tegn på islamisering af Danmark.

Kommunikationskonsulent hos Salling Group, der ejer Bilka, Kasper Reggelsen, bekræfter at Bilka sælger kagerne, der får folketingsmedlemmet til at se rødt.

Bilka har nu i to år solgt 'ramadan-kager,' oplyser ejer af kæden, Salling Group. Foto: Claus Fisker Vis mere Bilka har nu i to år solgt 'ramadan-kager,' oplyser ejer af kæden, Salling Group. Foto: Claus Fisker

»Vi har solgt de her kager i år og sidste år, og det er et udtryk for, at vi har kager til enhver lejlighed. Det er foruden Eid, lejlighedskager til fødselsdagsfester, valgkampe, mors- og fars dag, Valentinsdag, og desuden kan man også bestille skræddersyede kager ved vores bager,« siger han og fortsætter:

»Det står en frit for, om man vælger at købe. For os er det ikke et politisk statement eller noget som helst andet, men en kommerciel betragtning, at vi tilbyder kunderne det, de efterspørger.«

Synes du, at en 'ramadan-kage' er udtryk for islamisering i Danmark?

Fakta Eid Mubarak ‘Eid’ markerer afslutningen på fastemåneden, ramadanen, der sluttede 14. juni i år. Når en person siger ‘Eid Mubarak,’ betyder det derfor blot, at vedkommende ønsker en glædelig fest ved at udbringe et "eid mubarak."