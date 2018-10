Regeringen kan juridisk set ikke stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030, hvis ikke EU ændrer regler.

København. Det er en god målsætning, at regeringen vil lukke for salget af benzin- og dieselbiler i Danmark i 2030. Men hvis det mål skal blive til noget, kræver det, at reglerne på EU-niveau bliver ændret.

Sådan lyder det fra organisationen Bilbranchen, som hører under Dansk Industri.

- Vi bifalder målsætningen. Men hvis Danmark skal i mål med den her målsætning, så skal reglerne justeres på EU-niveau, siger organisationens branchedirektør, Thomas Møller Sørensen.

- Rent juridisk kan regeringen ikke sætte en stopper for salget af benzin- og dieselbiler, fordi vi er en del af det indre marked. Og det er EU, der bestemmer, hvilke typer af biler der kan sælges på det indre marked.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger tirsdag i sin åbningstale i Folketinget, at danskerne i stedet for benzin- og dieselbiler skal købe hybrid- og elbiler.

Thomas Møller Sørensen påpeger, at Danmark bør kigge mod EU for at finde en løsning.

- Det er på EU-niveau, det bliver reguleret, og det er også der, det politiske arbejde skal lægges. Det er der, vi har størst indflydelse på udbuddet af de biler, der er til salg i Danmark i 2030, siger han.

Regeringens målsætning er, at alle biler i Danmark i 2035 skal være typer, der ikke udleder CO2. Regeringen har ikke løftet sløret for, hvordan målet skal nås.

Hvis Danmark vil gøre noget uden om EU, så bør regeringen kigge på afgifterne på miljørigtige biler, mener Thomas Møller Sørensen.

For de har brug for en hjælpende hånd, ellers er der risiko for, at tiltaget giver bagslag.

- Der er brug for en prisstruktur, der gør, at danskerne har lyst til at udskifte deres benzin- eller dieselbiler med miljørigtige biler, siger Thomas Møller Sørensen.

- Hvis de miljørigtige biler stadig er dyrere end alternativerne i 2030, så kan man frygte, at sådan en politisk målsætning får den modsatte effekt. Altså at folk holder længere på deres benzin- og dieselbiler i stedet for at udskifte dem.

