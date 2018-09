Mål om at udfase benzinbiler i 2030 er ambitiøst og kræver opbakning på EU-niveau, mener branchedirektør i DI.

København. Det kan godt lade sig gøre at vinke farvel til at indregistrere nye benzin- og dieselbiler i 2030.

Men udfasningen af bilerne er kun realistisk, hvis man finder opbakning til det i EU.

Sådan lyder det fra organisationen Bilbranchen, der hører under Dansk Industri og blandt andet varetager bilforhandleres og bilværksteders interesser.

Bilbranchens kommentar kommer, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har fortalt til Berlingske, at et nyt klimaudspil vil indeholde en deadline for udfasningen.

Han siger dog ikke hvornår. Hos De Konservative lyder målet på år 2030.

På det tidspunkt skal det ifølge klimaordfører Mette Abildgaard ikke længere være muligt at indregistrere en ny bil, der kører på benzin eller diesel.

Branchedirektør for Bilbranchen, Thomas Møller Sørensen, fortæller, at bilbranchen støtter udfasningen.

- Men dem, der bestemmer, hvilke biler der må sælges i Danmark, er EU. Så det er på EU-niveau, at slaget skal slås. Derfor handler det om hurtigst muligt at få vedtaget regler på EU-niveau. Danmark må ikke gå enegang, siger han.

Han frygter ikke umiddelbart, at danskerne vil komme til at betale meget mere for deres biler, når de ikke længere kan købe en benzin- eller dieselbil.

- Det er meget svært at spå om her 12 år før. Men udviklingen går utrolig stærkt i de her år, siger Thomas Møller Sørensen.

Gitte Seeberg, der er direktør i Autobranchen Danmark, peger på, at omstillingen til benzin- og dieselbiler kræver, at der bliver postet mange flere penge i blandt andet ladestationer til elbiler.

- Elbilen er ikke praktisk at have, når man skal køre langt, hvis man ikke kan lade undervejs. Vi ved, at det kan lade sig gøre. Vi har set, at der har været fantastisk succes i Norge. Men den norske regering har også investeret virkelig mange penge for at få det op at køre, siger hun.

Hun er overbevist om, at Danmark vil finde opbakning til udfasningen i EU.

- Jeg er sikker på, at man vil se de samme prioriteringer i andre lande, siger Gitte Seeberg.

Flere bilproducenter er på vej i samme retning, hvor de i stedet fokuserer på alternativer til diesel- og benzinbilen.

Eksempelvis har Volvo tidligere meldt ud, at bilproducenten i 2019 vil begynde at udfase bilmodeller, der kun kører på benzin eller diesel.

I stedet skal motorerne være elektriske eller delvist elektriske.

