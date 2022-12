Lyt til artiklen

Med den nye SVM-regering er der også sagt farvel til en række ministre med møgsager i bagagen.

Hele fire prominente socialdemokrater har måttet sige farvel til ministerbiler og millionhyre.

En af dem er Lea Wermelin, der under valgkampen kom i vælten, fordi B.T. afslørede hende i boligsnyd og stort flyforbrug.



Helt konkret har hun ifølge eksperter overtrådt CPR-loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun bor i København med mand og børn. Senest har B.T afdækket, at hun har fløjet 80 gange til og fra Bornholm for 106.000 kroner for at komme til sit hus på øen. Et hus, der i praksis bliver brugt som et fritidshus.

Nu tidligere miljøminister Lea Wermelin er ikke på ministerholdet længere.

Så er der Rasmus Prehn, som har et større antal bilagssager på sig. I 2022 kom det frem i Ekstra Bladet, hvordan han har brugt Udenrigsministeriets kort på restauranter og værtshuse.

I et tilfælde havde Prehn som daværende udviklingsminister afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgik, at han havde spist middag med en navngiven journalist.

Men de to havde ikke spist middag sammen, afslørede Ekstra Bladet, hvilket Prehn siden har erkendt og undskyldt.

Prehn vil dog ikke fortælle, hvem han så spiste middag med i juni 2020.

Tidligere fødevareminister Rasmus Prehn er ikke på det nye ministerhold.

Også Trine Bramsen har været belastet af FE-sagen mod Lars Findsen.

I Lars Findsens bog 'Spionchefen – Erindringer fra celle 18' bliver Trine Bramsen beskyldt for udelukkende at hjemsende Lars Findsen og andre medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, fordi hun skulle kunne tælle til 90 mandater – altså sikre regeringens flertal i Folketinget.

Samtidig har en række medarbejdere i Forsvaret kritiseret Trine Bramsens væremåde, og en række af hendes medarbejdere er simpelthen flygtet.

Trine Bramsen er ligeledes i de fleste målinger vurderet som den mest upopulære minister, og selv om hun altså tidligere i år blev gjort til transport- og ligestillingsminister, er det altså ikke nok til, at hun kunne blive minister i den nye SVM-regering.

Trine Bramsen er færdig på ministerholdet.

Onsdag skrev Trine Bramsen i en Facebook-tråd i et svar til en bruger, at hun håbede på at fortsætte som ligestillingsminister. Men det lykkedes altså ikke.

Torsdag har hun så i et nyt opslag på Facebook skrevet, at hun nu vil 'lykkeminister'.

'Heldigvis kan det arbejde fint fortsætte i Folketinget. Og så glæder jeg mig til at blive lykkeminister i mit eget liv - og for min fantastiske datter Ingrid,' lyder det fra hende på Facebook.

Så er der Jeppe Kofod, som aldrig har formået at undslippe historien om, at han havde sex med en 15-årig pige fra det socialdemokratiske ungdomsparti, DSU, ved et DSU-seminar i 2008.

Jeppe Kofod er færdig på ministerholdet.

Det belastede også hans tid som udenrigsminister.

Da der blev sat fokus på MeToo i politik, udtalte ordførere fra Radikale Venstre og Alternativet, at Jeppe Kofod ikke burde være blevet udnævnt til minister i 2019.

Jeppe Kofod blev ikke valgt til Folketinget ved sidste valg. Og nu er han altså ikke minister mere.

Ud over de fire skandaleramte ministre er fem andre socialdemokrater ikke længere ministre: