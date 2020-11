Selvom USA-valget endnu ikke er afgjort, ligner Bidens forspring i staten Pennsylvania en tydelig valgsejr. Det mener Annegrethe Rasmussen, USA-korrespondent for POV, der forudser, at forspringet kun bliver større og større.

»Forspringet kommer kun til at vokse, det har vi vidst hele tiden. Jeg kan ikke se, hvordan det kan gå en anden vej. Jeg tror, Biden kommer til at vinde den her,« siger Annegrethe Rasmussen.

Pennsylvania kan nemlig afgøre valget alene. Vinder Biden Pennsylvania, og Trump de fire andre stater, der er ved at blive talt op (Nevada, Arizona, Georgia og North Carolina), har Biden stadig vundet titlen som USA's præsident. - Og lige nu fører Biden ifølge nyhedsbureauet AP med 6.826 stemmer i Pennsylvania.

Ifølge Annegrethe Rasmussen er der to årsager til, at Bidens forspring kun vil blive større og større.

For det første er de sidste stemmer, der lige nu er ved at blive talt op, brevstemmer. Ifølge Annegrethe Rasmussen er det stort set kun demokrater, der benytter sig af denne metode. Det skal Trumps republikanske vælgere nemlig ikke nyde noget af:

»Brevstemmer har Trump advaret imod og kaldt fusk og svindel. Han går ikke ind for det, og republikanerne lytter til deres præsident, så derfor brevstemmer de ikke.«

Dernæst har Trump også signaleret, at corona ikke er farligt, og at man sagtens kan stemme ved et valgsted uden at skulle være bange for at stå i kø.

Bidens demokratiske vælgere er derimod mere bange for at blive smittet med corona, for det advarer Biden om.

Den anden grund til, at Annegrethe Rasmussen mener, at Bidens forspring kun bliver større og større, handler om de to største byer i Pennsylvania. Nemlig Philadelphia og Pittsburg.

Fordi det er store byer, tager stemmerne nemlig længere tid at tælle op, sammenlignet med de små byer. Derfor må vi ifølge Annegrethe Rasmussen antage, at det er stemmer fra Philadelphia og Pittsburg, der mangler at blive talte.

Og stemmerne i netop storbyerne har det med at være demokratiske.

»Alle store byer er kontrolleret af demokraterne. I Pennsylvanias to store byer stemmer 80 procent på Biden og 20 procent på Trump.«

Så at Biden er fører i Pennsylvania, er altså afgørende for valget, fordi det ifølge Annegrethe Rasmussen fortsætter sådan, indtil alle stemmer er optalte.