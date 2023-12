Forsvaret skal vogte ved jødiske institutioner. Men det presser bare ansatte yderligere, lyder kritik.

Fra forventeligt onsdag har regeringen besluttet at sætte Forsvaret ind for at aflaste politiet i bevogtningsopgaver ved jødiske og israelske lokaliteter i København, men hos soldaternes fagforening mødes den beslutning ikke med jubel.

Tom Block, formand for fagforeningen Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), vil gerne vide, hvilke opgaver i Forsvaret der så ikke skal løses:

- Vi har ikke fået løst vores fastholdelsesudfordringer endnu. Vi mangler mere end hver fjerde kollega. Vi har enorme overarbejdspukler, der skal håndteres.

- Så hvis vi bliver ved med at modtage opgaver, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad vi så ikke skal lave. Er det uddannelse af ukrainere? Er det klargøring af vores mission til Baltikum næste år? Jeg er bekymret for, at vi kun ser, at der kommer flere opgaver til, siger han.

Det var forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og justitsminister Peter Hummelgaard (S), der lørdag kunne fortælle om beslutningen. Politiet er presset for tiden, og derfor skal Forsvaret hjælpe til med at aflaste på bevogtningsopgaver.

Troels Lund Poulsen fortalte, at der stilles 90 personer fra Forsvaret til rådighed.

- Det er jo 90 mindre til at løse alle andre opgaver, siger Tom Block.

Forsvaret har før hjulpet politiet med bevogtningsopgaver. Den indsats stoppede i starten af 2022, da den sikkerhedspolitiske situation i Europa forandrede sig med Ruslands invasion af Ukraine.

Det fremgår af politiloven, at politiet kan få bistand fra Forsvaret.

Tom Block lægger vægt på, at der i den nuværende situation er stor mandskabsmangel i Forsvaret. Han påpeger desuden, at der var en årsag til, at Forsvaret kom af med bevogtningsopgaven i starten af 2022.

- Det var jo, fordi vi er lige så pressede som politiet - hvis ikke mere. Så du flytter bare opgaverne fra et presset område til et andet, siger han.

/ritzau/