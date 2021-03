Hvad skal man stille op med overskydende vacciner – og hvor mange vacciner ryger reelt i skraldespanden?

Det spørgsmål er blusset op søndag, efter Sjællandske Medier kan fortælle om en række betjente hos Nordsjællands Politi, der er blevet vaccineret med overskydende vacciner.

B.T. har i den forbindelse spurgt de forskellige regioner, hvor mange vacciner, de egentlig smider ud – det svar vender vi tilbage til, for først skal vi tilbage til udgangspunktet for debatten.

Hos vaccinationscentret i Hillerød har man hver dag overskud af vacciner sidst på dagen, og i stedet for at smide dem i skraldespanden, har man tilbudt dem til pårørende og ansatte på centret – men altså også til betjentene på den anden side af vejen hos Nordsjællands Politi.

Dyrebare dråber står side om side i frysere på et vaccinecenter i Region Hovedstaden.

Men ledelsen i politikredsen har nu besluttet at sige nej tak til overskydende vacciner.

»Vi har fra ledelsens side efterfølgende meldt ud til medarbejderne på vores politistation i Hillerød, at der til brug for den nationale vaccinationsplan er foretaget en prioritering af, hvilke medarbejdergrupper i Nordsjællands Politi der skal vaccineres før andre, og at vi indtil videre holder os til den rækkefølge, frem for at nogle medarbejdere i politikredsen bliver vaccineret efter et tilfældighedsprincip« skriver politidirektør Jens-Christian Bülow i en mail til avisen.

Det er dog en fejlvurdering, mener flere politikere – heriblandt gruppeformand i Dansk Folkeparti Peter Skaarup.

»Jeg synes jo, det er ren idioti, det der foregår. Enten skal de sårbare, som er planlagt til det, have vaccinen - og hvis det ikke kan lade sig gøre, så er det helt fint for mig, at vi giver det til vores brave, brave politi - som jo i øvrigt også er en del af frontlinjen. At smide dyrebare vacciner ud, det er fuldstændig vanvittigt. Hvad er det, der foregår?,« lyder det retorisk fra Peter Skaarup.

Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, forstår ikke beslutningen om, at politiet i Nordsjælland ikke længere må få overskydende vacciner.

Man kan også spørge – hvorfor er vi mere end to måneder inde i vaccinationsindsatsen, før man tager politisk stilling til, hvad der skal ske med overskydende doser?

»Det forstår jeg heller ikke. Det er også derfor jeg nu retter jeg henvendelse til sunhedsministeren og beder ham forholde sig til, hvad regeringen vil gøre ved det. Det her er jo bare endnu et kapitel i vaccinekaosset. Dels har der været for få til danskerne, dels har man ikke styr på, hvad der sker med dem,« siger han.

I retningslinjerne fra Sundhedstyrelsen står der ifølge direktør Søren Brostrøm, at det er kun, hvis der ikke er nogen 'i samme målgruppe i nærheden, hvor den optrukne vaccine er holdbar,' at man kan vaccinere en i en anden målgruppe. Til DR siger han:

»Det er klart, at hvis man står omkring fyraften og lige har trukket vacciner op, og folk ikke er mødt frem, så skal man gøre alt, hvad man kan for at finde nogle andre, der kan få vaccinerne, så de ikke bliver smidt ud,« lyder det fra Søren Brostrøm.

Hver dag er der borgere, der ikke møder op til den aftalte tid alligevel. Derfor kan der opstå overskydende vacciner.

Danske Regioner har ikke et samlet overblik over, hvor mange vacciner der dagligt er i overskud, men henviser i stedet til de enkelte regioner.

En rundringning, som B.T. har foretaget til de fem regioner viser, at det også her er forskelligt, om man har et konkret overblik.

Hos Region Syddanmark lyder svaret, at det ikke er et tal, som de lokale vaccinationscentre opgør. En umiddelbar vurdering ligger dog på mellem 10-20 vacciner dagligt.

I Region Hovedstaden er det mellem én og fem dagligt på hvert af de i alt seks vaccinationscentre. Indtil regionen får etableret en decideret akutliste af borgere, der kan træde til ved overskydende vacciner, så vil man nu få centrene til at indsamle de overskydende doser ved lukketid og fordele dem på akuthospitalerne. Her skal de gives til sårbare ældre – på den måde undgik man eksempelvis lørdag at smide 20 doser i skraldespanden.

Hos Region Sjælland arbejder man allerede med en såkaldt akutliste. Hvis en vaccine er i risiko for at skulle kaseres på grund af holdbarhed, bliver den først og fremmest givet til ældre og frontpersonale inden for sundhedssektoren. Hernæst har kommunerne lavet en liste over borgere, man kan ringe til, hvis alternativet er at smide vaccinen ud. Derfor er vurderingen, at ingen vacciner går til spilde, fordi de overskrider holdbarheden – sker det alligevel, skyldes det defekter.

Det har ikke været muligt at få et overblik hos hverken Region Midtjylland eller Region Nord.