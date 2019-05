En betjent fra Københavns Politi overbragte Rasmus Paludan en flaske med tændvæske, da han skulle brænde koranen i København.

Det fremgår af en video, som formanden for Stram Kurs selv har optaget og lagt på Youtube.

Københavns Politi beklager episoden.

I videoen forsøger Rasmus Paludan tænde ild i muslimernes hellig bog, men det kniber lidt med at få gang i ilden på grund af kraftig vind.

Derfor henvender han sig til nogle tilhørere, der står et godt stykke derfra bag en politiafspærring og et større opbud af politifolk.

Er der ikke en, der har noget lampeolie,« råber partiformanden.

Det er der ingen, der har, men en tilhører går ned i Netto for at købe noget tændvæske.

Senere kommer personen tilbage med tændvæsken, men han bliver bag politiafspærringen.

I stedet giver han tændvæsken til en betjent, som derefter videregiver den til Rasmus Paludan.

Videoen har affødt mange kritiske kommentarer på sociale medier, og i dag valgte Københavns Politi at udsende en pressemeddelelse med en kort redegørelse for episoden.

Ifølge pressemeddelelsen valgte betjenten at viderebringe flasken til Rasmus Paludan frem for, at visitere personen og lade vedkommende selv overbringe flasken.

»Det var en konkret vurdering i situationen, hvor betjentenes primære fokus altid er på sikkerheden,« skriver politiet i pressemeddelelsen.

Angående video fra demonstration i Amorparken den 2. maj: pic.twitter.com/k98iThOLCR — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 22, 2019

Københavns Politi understreger vigtigheden af at politiets fremtræden skal opleves neutralt og uden stillingtagen til andet en det sikkerhedsmæssige.

»Det er derfor kort tid efter demonstrationen i Amorparken blevet indskærpet, at betjentene ikke skal overbringe genstande eller på anden måde gøre noget i forbindele med demonstrationer, der kan misforstås,« skriver Københavns Politi.

Af videoen fremgår det, at tændvæsken ikke kom i brug den dag, da Rasmus Paludan nåede at få ild i koranen uden tændvæske.

Godt en uge efter videoen blev livestreamet fortalte Rasmus Paludan i Aftenshowet på DR1, at han aldrig har brændt koranen.