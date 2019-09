I løbet af valgkampen kunne Henrik Sass Larsen mærke, at drivkraften og kampgejsten sev ud af ham.

Han blev alligevel genvalgt til Folketinget, men få dage senere trak han stikket på grund af sygdom.

Det er i denne ustabile periode, at Henrik Sass Larsen havde de første drøftelser med de danske venture- og kapitalfondes brancheorganisation DVCA. De var på udkig efter en ny direktør, og han passede til opgaven.

»En mand med Henrik Sass’ erfaring og profil er uhyre attraktiv for en brancheforening som DVCA,« siger bestyrelsesformand Christian Frigast, der blandt andet peger på hans erfaring som erhvervs- og vækstminister.

At Henrik Sass Larsen indtil for nylig har kæmpet med sin depression i adskillige måneder, spiller ingen rolle.

»Det betyder ingenting. Jeg har kendt Henrik Sass i en årrække,« siger Christian Frigast og fortsætter: »Og når Henrik siger, han er klar, så er jeg ikke i tvivl om det.«

Til B.T. udtaler bestyrelsesformanden i en mail, at det er en 'god dag for vores brancheforening', fordi ansættelsen af Henrik Sass Larsen efter hans mening vil komme dansk erhvervsliv og landets iværksættere til gavn.

Den tidligere minister begynder officielt i sin nye stilling 1. januar 2020, og selvom Sass Larsen vil savne dansk politik, så ser han frem til kun at fokusere på erhvervsområdet og ikke mindst slippe for sit anstrengte forhold til pressen. Henrik Sass Larsen har ad flere omgange kritiseret danske medier og gjorde det igen onsdag aften, da han gæstede Go' aften Live på TV 2.

»Tanken om, at jeg ikke skal ind hos jer mere eller snakke med jeres kollegaer og være med i det spil, men i stedet kan koncentrere mig om det, som jeg er gladest for i politik - nemlig erhvervspolitik - gør mig enormt glad,« sagde han.

Selvom Henrik Sass Larsen er pressesky og gerne så sig helt fri fra journalister og pressen, så bliver det også en del af hans kommende arbejdsopgaver, når han i det nye år sætter sig i direktørstolen hos brancheforeningen. Det fortæller bestyrelsesformand i DVCA Christian Frigast i et længere interview med Børsen onsdag.

Er det meningen, at Henrik Sass skal i medierne og tale DVCA's sag?

»Ja, det skal han. I medierne, og han skal tale politisk. Det bliver hans kommende job.«