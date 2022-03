DFs lokalbestyrelse i Hjørring tog onsdag aften en dramatisk beslutning. Den opløste nemlig sig selv.

Den afgående bestyrelse smækkede døren hårdt efter sig og beskyldte på vejen ud blandt andet partiets ledelse for at spænde ben for lokalbestyrelsen og formand Morten Messerschmidt for at acceptere mandatsvig.

Og det er ikke sidste gang, en lokalbestyrelse vælger at nedlægge sig selv i protest, hvis man spørger løsgænger og tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Bent Bøgsted.

»Jeg tror ikke, det er sidste gang, vi vil se det her ske. Jeg tror, flere lokalbestyrelser vil følge trop,« siger han.

Bent Bøgsted vil ikke pege på konkrete afdelinger af partiet, som vil følge i Hjørrings fodspor, men forklarer, at han stadig har kontakt til medlemmer af sit tidligere parti.

»Jeg vil ikke nævne nogen navne, men jeg siger det, fordi jeg stadig taler med nogle i partiet, og fordi den kritik, Hjørring kommer med, er synonym med de ledelsesproblemer, jeg oplevede i partiet,« siger han.

B.T. har taget pulsen på syv af de 11 nordjyske lokalbestyrelser foruden Hjørring.

Syv lokalbestyrelser understreger, at de ikke kender de konkrete forhold mellem Hjørring og DF-ledelsen – de kan udelukkende tale på egne vegne. Og her der ingen tegn på, at de vil foretage samme manøvre som i Hjørring.

»Vi har slet ingen problemer. Dem, der er utilfredse, var nogle, der støttede Martin Henriksen i formandsopgøret, og jeg synes egentlig bare, de skal trække sig. Vi har ikke brug for de uromagere,« siger Hartvig Sørensen, formand i lokalbestyrelsen i Aalborg Kommune.

Han bakkes op af flere andre formænd. Blandt andet Pia Adelsteen fra Mariagerfjord.

»Man behøver ikke vente en måned, hvis man alligevel ikke vil give det en chance. Så hellere fis af, for at sige det direkte,« siger hun.

Aalborg B.T. har, foruden Hjørring, været i kontakt med med lokalformænd i Brønderslev, Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. Fælles for de syv er, at der ikke er utilfredshed med ledelsen. Frederikshavn, Jammerbugt, Morsø har ikke reageret på B.T.s henvendelse.

»Selvfølgelige kan vi alle se steder, hvor der har været problemer. Men nu må vi komme videre.«

Så I kunne ikke følge på at følge trop med Hjørring?

»Jeg er formand, så nej.«

Flere peger også på, at der har været interne problemer i Hjørring, og ser dette som en forklaring, mere end at det er et problem med partitoppen.

»Der har været en frygtelig tumult og internt fnidder, og på min egen bestyrelses vegne kan jeg bare sige, at det er ikke sådan, vi arbejder, og vi har ingen problemer med ledelsen,« siger Nina Røntved Krog, formand i Thisted.