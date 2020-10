Kommunal indsats for ledige skal skære 1,1 milliard kroner årligt for at ny pension kan blive en realitet.

Omkring en tredjedel af finansieringen til den nye ordning, der skal give mennesker en ret til tidligere pension, skal findes ved besparelser på landets kommunale jobcentre.

Det fremgår af aftalen, som natten til lørdag blev indgået mellem S-regeringen, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti.

Aftalen betyder, at 1,1 milliard kroner ud af de i alt 3,5 milliarder kroner, der om året skal findes for at finansiere ordningen, skal hentes fra jobcentrene gennem en "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".

I aftaleteksten skriver partierne, at de mener, at det er vigtigt at have en stærk beskæftigelsesindsats, som hjælper flest muligt i arbejde. Her er jobcentrene omdrejningspunktet.

- Jobcentrene er imidlertid ramt af for meget bureaukrati, og for mange ledige får ikke den individuelle hjælp, som de har behov for i jobcentret. Det ønsker aftalepartierne at forbedre, hedder det i aftalen.

Hvordan det skal ske er dog endnu uvist. Men partierne bag aftalen forpligter sig til at finde besparelsen. Og de vil i 2021 mødes for at aftale "den konkrete udmøntning", lyder det.

I Kommunernes Landsforening (KL) er Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget, åben for at kigge på tiltag, der kan forbedre jobcentrene.

- Vi har længe haft det udgangspunkt, at der er gode muligheder for at effektivisere indsatsen i jobcentrene og give dem mere frihed til at holde samtaler, der giver mening, og mulighed for at arbejde med sager, siger han.

