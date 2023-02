Lyt til artiklen

Nye Borgerliges nyvalgte næstformand Henriette Ergemann mener, at vaccinerne mod covid-19 har »skadet mange tusind mennesker« og at de ikke virker. Det har hun givet udtryk for på sociale medier.

Det viser en gennemgang, som B.T. har foretaget.

»Dertil er jeg også ret overbevist om, at alle de mange tusind mennesker, der er blevet skadet, eller det der er værre, af vaccinerne, også denne gang siger nej,« skrev Henriette Ergemann på Facebook i forbindelse med, at Danmark indkøbte nye vacciner.

Seks måneder tidligere skrev Henriette Ergemann, at vaccinerne ikke virkede.

Henriette Ergemann, Nye Borgerlige Foto: Bo Amstrup

»Meget voksen kommentar fra en lydig samfundssind borger bag sit mundbind. En dag opdager du nok at din egen betegnelse passer bedre på dem, der ukritisk tog en vaccine der ikke virker,« skrev hun som svar på et tweet, hvor en bruger havde kaldt Lars Boje Mathiesen for »dum«.

B.T. har talt med tre af landets førende eksperter på virussygdomme og vacciner, som alle enstemmigt tilbageviser, at vaccinerne ikke virker og at »mange tusinde« har fået skader. Henriette Ergemann møder også skarp kritik for at sprede misinformation og ikke tale ud fra fakta. Det vender vi tilbage til.

»Der er ingen tvivl om, at vaccinerne virker og endda virker enormt godt. Vaccinerne har forebygget både enormt mange indlæggelser og dødsfald, og nok også risikoen for de svære senfølger, som covid-19 kan give,« siger Lone Simonsen, epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter.

I sidste uge blev Henriette Ergemann med et slag en kendt politiker i Danmark, da hun vandt kampvalget om at blive næstformand i Nye Borgerlige. Dagen efter kunne B.T. skrive, at Ergemann adskillige gange havde givet udtryk for kontroversielle holdninger om covid-19 og vaccinerne.

Henriette Ergemann mener ikke, at vaccinerne virker, skriver hun her.

Blandt andet mente næstformanden, at hun fik blødningsforstyrrelser, hvis hun var sammen med andre personer, der havde fået vaccinen. Hun havde også skrevet, at »vaccinerede drev smitten«.

Fredag kunne B.T. afsløre, at næstformanden for godt et år siden ikke kunne blive godkendt af Nye Borgerliges kandidatudvalg og dermed stille op til Folketinget for Nye Borgerlige. Kandidatudvalget var bekymrede for Henriette Ergemanns holdninger. Desuden slettede partiet en række opslag, som Ergemann havde lavet, som blev vurderet skadelige for partiet.

B.T. har også spurgt Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, og Rune Hartmann, professor i medfødt immunologi ved Aarhus Universitet, om hvad de siger til Henriette Ergemanns udtalelser om at vacciner ikke virker og har skadet tusindvis af mennesker.

Lone Simonsen, professor og ekspert i epidemiske sygdomme, kritiserer Nye Borgerliges næstformand for misinformation. Foto: Linda Kastrup

»Det er ikke rigtigt. Der vil altid være nogle bivirkninger, som nogle få har oplevet, men det skal jo gøres op mange mennesker, som har reddet livet eller sluppet for alvorlige følger af sygdommen,« siger Rune Hartmann.

»Det passer ikke, at vaccinerne ikke virker. Tværtimod beskytter den mod både alvorlig sygdom og død. Det er rigtigt, at en lav procentdel kan opleve bivirkninger, men det skal ses i forholdet af de mange mange millioner, som har fået en vaccine,« siger Allan Randrup Thomsen.

Lone Simonsen forklarer, at hvis man skal nå op på »mange tusinde« mennesker med »skader« efter vacciner i Danmark, så må man inkludere de mindre og forbigående symptomer, som lav feber og træthed, som mange vaccinerede oplevede umiddelbart efter vaccinationen.

»Man bør kunne stå til regnskab for sine sundhedsfaglige udtalelser, når man er politiker. Når jeg selv udtaler mig, så er det på baggrund af randomiserede vaccinestudier og analyser af observerede data fra Statens Serum Institut. Det politikeren gør her er at sprede misinformation, som ikke hjælper nogen,« siger Lone Simonsen, som fortsætter:

»Jeg frygter, at vi kommer til at leve i et postfaktuelt samfund, hvor folks holdninger og synspunkter bliver tillagt lige så meget vægt som data og fakta,« siger hun og henviser til Bulgarien, som på grund af misinformation om vaccinernes sikkerhed har haft en meget lav vaccinedækning, som har ført til mange flere covid-19 dødsfald.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, tilbageviser udtalelser fra Nye Borgerliges næstformand. Foto: Emil Helms

Simonensen forklarer, at overdødelighedsstatistikken viser, at cirka en procent af Bulgariens befolkning er døde i forbindelse med covid-19.

Også Rune Hartmann er kritisk.

»Man må kunne forlange, at hvis man skal gøre sig i den offentlige debat, så må man argumentere ud fra fakta,« og påpeger, at Henriette Ergemanns udsagn er det modsatte af fakta.

Nye Borgerliges næstformand Henriette Ergemann er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.