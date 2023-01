Lyt til artiklen

Regeringen har indkaldt til et stort møde om store bededag.

Det fortæller Nick Zimmermann, der er beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti.

»Vi blev indkaldt til mødet i går klokken 18, og jeg synes simpelthen, det for dårligt, at regeringen indkalder med så kort varsel,« siger han.

Dansk Folkeparti er lodret uenige med regeringen om, at det er en god ide at afskaffe helligdagen.

»Vi er kæmpestore modstandere af det. Det er vi først og fremmest, fordi man tager en fridag fra folk. Danskerne har altså kun fem ugers ferie om året. De fridage, vi har, betyder rigtig, rigtig meget. At tage den store bededag er fuldstændig hen i vejret,« siger han til B.T.

Derudover er Nick Zimmermann fortørnet over den korte tid fra indkaldelse til afholdelse af mødet.

»Jeg synes, det er for dårligt at indkalde med 14 timers varsel. Jeg har hørt fra flere beskæftigelsesordførere, at de ikke har mulighed for at tage til det, fordi de allerede har aftaler i kalenderen,« siger han.

Flere økonomer har kritiseret forslaget, hvor for eksempel Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i Cepos, vurderer, at man vil skulle nedlægge 4.000 offentlige stillinger.

»Finansministeriet budgetterer med, at afskaffelsen af store bededag skal give cirka tre mia. kr. i statskassen. Men forudsætningen for den udregning er, at lønsummen i det offentlige er konstant. Og her kommer problemet, for hvis de offentligt ansatte skal arbejde en dag ekstra og skal have den ekstra løn, så stiger lønsummen med cirka 0,5 procent,« siger han til B.R.

